Главные факты о новом VW Touareg

Только что в Пекине представили внедорожник Volkswagen Touareg нового поколения. Он стал абсолютно другим: больше, просторнее, легче и современнее – автомобиль получил кучу современной электроники (вроде системы ночного видения и матричных светодиодных фар) и полностью измененную техническую начинку. Нельзя, конечно же, забывать и про новый фирменный дизайн «Фольксвагена» с огромной решеткой радиатора из параллельных линий. Мы собрали все главные факты о новом «Туареге», которые нужно знать уже сейчас.

Он такой же, как концепт!

Новый VW Touareg выглядит в точности, как концепт-кар T-Prime GTE, который показали весной 2016 года на моторшоу в Пекине. Главное отличие – в размерах. Прототип был длинее пяти метров, а серийный автомобиль короче него почти на 20 сантиметров.

Габаритная длина «Туарега» третьего поколения составляет 4878 миллиметров, ширина – 1984 миллиметра, а высота – 1702 миллиметра. Таким образом, автомобиль получился на 77 миллиметров длиннее, на 44 миллиметра шире и на семь миллиметров ниже предшественника. Объем багажника увеличился на 113 литров – до 810 литров.

Несмотря на подросшие габариты, непосредственно кузов «Туарега» весит на 106 килограммов меньше. Все благодаря тому, что в конструкции теперь используется больше алюминия (48 процентов) и высокопрочных сталей (52 процента).

У него новая платформа и шасси

В основе «Туарега» лежит модульная платформа MLB Evo – точно такая же, как у Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

Вместе с платформой внедорожнику достались все те же ништяки, что есть у нового «Кайенна», включая полноуправляемое шасси! На скорости до 37 километров в час задние колеса поворачивают в сторону, противоположную передним, а при увеличении скорости – в ту же сторону.

Также «Туарег» может оснащаться активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, питающимися от отдельной 48-вольтовой сети. Они уменьшают крены в поворотах на асфальте, а на бездорожье увеличивают артикуляцию колес.

Никуда, конечно же, не делась и пневмоподвеска. Помимо «обычного» и «комфортного» режимов работы подвески, у нее есть еще два внедорожных варианта, увеличивающих дорожный просвет на 25 и 70 миллиметров соответственно.

С пневмоподвеской углы въезда и съезда увеличиваются с 25 градусов (на «стальном» шасси) до 31 градуса, а угол рампы – с 18,5 до 25 градусов. Максимальная высота преодолеваемого брода – 580 миллиметров (у машин без пневмы – на 80 миллиметров меньше).

Первые «Туареги» – в основном дизельные

Похоже «Фольксвагену» не страшны никакие дизельгейты и грядущие ограничения для дизельных машин на въезд в центр европейских городов, потому что именно с версий на «тяжелом топливе» и начнутся европейские продажи «Туарега».

На старте продаж у внедорожника будут только три трехлитровые «шестерки». Первыми появятся 231- и 286-сильные дизели, а осенью – 340-сильный бензиновый агрегат. Еще попозже – четырехлитровая дизельная «турбовосьмерка», выдающая аж 421 силу (900 Нм).

В Китае будет продаваться еще и 367-сильный гибридный вариант, а в России – двухлитровый бензиновый. Доберется ли гибрид до нашего рынка, в «Фольксвагене» пока не знают.

Все варианты уже «в базе» комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, полным приводом с многодисковой муфтой и системой выбора режимов работы управляющей электроники. У нее есть шесть вариантов работы (от «эко» до «спортивного» и «индивидуального»), а также четыре специальных внедорожных режима (например, «гравий», «песок» и даже «офф-роуд эксперт»), которые добавляются при заказе опционального пакета «Off-road Pack».

Кстати, про «внедорожный пакет»…

В «Off-road Pack», помимо специальных режимов работы электроники, входят две дополнительные буксировочные проушины, увеличенный с 75 до 90 литров топливный бак, усиленная защита днища, радиатора, бака и 12-вольтовой батареи. Все автомобили могут буксировать прицеп массой до 3,5 тонны.

У «Туарега» очень крутые фары

Внедорожник можно будет заказать с матричными светодиодными фарами. Каждая фара состоит из 128 LED-элементов, каждый из которых управляется независимо друг от друга.

Электроника сама настраивает световой пучок в соответствии с данными от фронтальной камеры, скорости движения, угла поворота руля и GPS-навигации. Например, дальний свет автоматически сможет переключаться на ближний не только при приближении встречной машины, но и при въезде с трассы в город.

В «Фольксвагене» утверждают, что у новые фары светят на 100 метров дальше, чем ксенон прошлого «Туарега». Кроме того, у светотехники есть несколько специальных режимов работы, например, при плохой погоде, при обгоне и на бездорожье.

Фары умеют подсвечивать и пешеходов на обочине, но только при наличии опциональной системы ночного видения (впервые на «Фольксвагенах»!).

Система ночного видения использует инфракрасную камеру и выводит черно-белое изображение на приборную панель. Обнаруженные объекты – люди или животные – подсвечиваются зеленым или красным цветом в зависимости от потенциальной опасности. В случае опасности матричные фары подсветят их кратковременной вспышкой, а на проекционном дисплее появится предупреждение.

В салоне – еще интереснее

У «Туарега» полностью новый интерьер с 12-дюймовой электронной приборкой и 15-дюймовым дисплеем на центральной консоли. С него осуществляется управление большинством функций автомобиля.

Разрешение центрального экрана – 1920 x 1020 пикселей. Домашний экран – персонализируемый. С него управляется четырехзонный климат-контроль, аудиосистема (можно заказать 730-ваттный комплекс Dynaudio), подогрев и вентиляция кресел, система массажа. Большинство кнопок заменены сенсорами. Но наиболее часто используемые, например, регулятор громкости, оставили аналоговыми.

Мультимедийный комплекс имеет встроенную SIM-карту eSIM, которая работает в 13 странах ЕС, обеспечивая постоянное подключение к интернету.

У «Туарега» – самая большая панорамная стеклянная крыша среди «Фольксвагенов» (1270 миллиметров в длину и 825 в ширину), атмосферная подсветка салона (30 цветов на выбор), регулируемые задние сиденья (могут сдвигаться на 160 миллиметров вперед-назад, а спинки опускаться на 21 градус).

Когда ждать в России?

По словам руководителя отдела продаж российского подразделения Volkswagen Елены Смигановской, продажи нового «Туарега» начнутся летом. Цен пока нет.

Зато у нас есть свежие подробности о российском «Туареге».

Иллюстрации: VW