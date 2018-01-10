Первый переднеприводник BMW обновили и перевели на «робот»

Компания BMW представила обновленный вариант своей первой переднеприводной модели – компактвэна 2 серии Active Tourer и его семиместной версии Gran Tourer. Основным новшеством моделей стала семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

«Робот» будет предлагаться в качестве альтернативы шестиступенчатой механической коробке передач для всех модификаций, кроме версии с 231-сильным бензиновым мотором (225i) и 190-сильным дизелем (220d). Они станут оснащаться восьмидиапазонным «автоматом».

BMW 2 серии Active Tourer

Моторная гамма BMW 2 серии Active Tourer после обновления будут состоять из 109-, 140-, 192 и 231-сильного бензиновых моторов, дизелей мощностью 116, 150 и 190 сил, а также гибридной силовой установки, развивающей 224 силы. Для Gran Tourer доступны те же агрегаты, за исключением гибрида и 231-сильного бензинового двигателя.

BMW 2 серии Active Tourer

Все двигатели подверглись доработкам. Они получили другие коленчатые валы и привод клапанов, доработанный наддув. Все дизельные двигатели обновленных моделей будут комплектоваться сажевыми фильтрами, а также системой впрыска мочевины AdBlue, позволяющей снизить уровень вредных выбросов.

BMW 2 серии Gran Tourer

У моделей немного изменился и дизайн экстерьера. Секции радиаторной решетки стали больше, поменялись бамперы, а за доплату компактвэны и Gran Tourer теперь можно оснастить адаптивными светодиодными фарами головного света и LED-противотуманками. Для моделей будут доступны новые варианты колесных дисков.

BMW 2 серии Gran Tourer

Внутри немного поменялась приборная панель, улучшились материалы отделки, а за доплату модели можно оснастить 6,5 или 8,8-дюймовыми сенсорными экранами мультимедийной системы, в которую также встроена функция голосового управления.

Продажи обновленных компактвэнов начнутся в Европе в марте 2018 года.

На российском рынке продается дорестайлинговая версия BMW 2 серии Active Tourer. Модель предлагается только с полуторалитровым двигателем, отдача которого составляет 136 лошадиных сил. Цены на пятидверку начинаются с 1 710 000 рублей. Стоимость топовой модификации стартует с отметки 2 097 000 рублей.

Ранее обновленные хэтчбеки и кабриолеты представила компания MINI, принадлежащая BMW. Эти модели делят со 2 серией Active Tourer платформу. Британские модели также получили доработанную внешность, а некоторые модификации теперь комплектуются семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.