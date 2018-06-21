«Пятерка» BMW стала «Буксировщиком года»

Эксперты журнала «What Car?» и «Practical Caravan», а также члены клуба любителей кемпинга и автомобильного туризма выбрали абсолютного победителя премии Tow Car Awards 2018 («Буксировщик года»). Впервые им стала модель BMW — универсал 520d xDrive Touring.

Для определения победителей организаторы премии провели ряд тестов, в ходе которых оценивался ездовой комфорт, просторность салона, вместительность багажного отделения, эксплуатационные расходы и соотношение цена-качество.

«Пятерка» является «чистым победителем»: у машины не выявлено слабых сторон, она успешно прошла все буксировочные испытания, став лучшей в весовой категории 1700-1899 килограммов.

Победителями в других категориях премии стали: Skoda Octavia (масса до 1400 килограммов), Skoda Superb (1400-1549 килограммов), Peugeot 5008 (1550-1699 килограммов), Land Rover Discovery (более 1900 килограммов), Volvo XC40 (лучший семейный кроссовер), Kia Stinger (лучший буксировщик с бензиновым двигателем), Volkswagen Polo (лучший суперлегкий буксировщик) и Hyundai i30 Tourer (самый экономичный автомобиль).

Ранее абсолютными победителями Tow Car Awards становились Land Rover Discovery (2017 год), Skoda Superb (2016 год) и универсал Volkswagen Passat (2015 год).