Новый маленький кроссовер Toyota получил первый тюнинг

Набор аксессуаров TRD включает в себя накладки на бамперы, боковые юбки, отделку решетки радиатора и графику на боковинах кузова и двери багажника. После установки нового обвеса дорожный просвет кроссовера спереди уменьшается на 55 миллиметром, сзади — на 89 миллиметров; юбки расположены ниже стандартных на 61 миллиметр. Все элементы изготовлены из конструкционного полимера.
Фирма Modellista предложила для Raize два аэрокита: Advance Blast Style и Elegant Ice Style. В первый вошли боковые и задние юбки, а также передний спойлер со встроенными светодиодными модулями; второй предлагает все то же самое, но в менее агрессивной форме.
Дополнительно на кроссовер можно установить задний спойлер, хромированную накладку решетки радиатора, новые насадки выхлопа и 18-дюймовые колеса, а также украсить переднюю панель и багажник деревянными накладками.
Toyota Raize — это Daihatsu Rocky, но с других шильдиком. Кроссовер построен на адаптированном варианте архитектуры TNGA — New Global Architecture (DNGA) — и в Японии оснащается литровым трехцилиндровый турбомотор мощностью 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Коробка — вариатор D-CVT. Кроссовер позиционируется ниже C-HR.
Стоит такой кроссовер от 1 679 000 до 2 282 200 иен, что эквивалентно 980 000-1 330 000 рублей.