Новый маленький кроссовер Toyota получил первый тюнинг

Фирма Modellista предложила для Raize два аэрокита: Advance Blast Style и Elegant Ice Style. В первый вошли боковые и задние юбки, а также передний спойлер со встроенными светодиодными модулями; второй предлагает все то же самое, но в менее агрессивной форме.

Дополнительно на кроссовер можно установить задний спойлер, хромированную накладку решетки радиатора, новые насадки выхлопа и 18-дюймовые колеса, а также украсить переднюю панель и багажник деревянными накладками.