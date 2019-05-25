Тайцы попытались сделать Lamborghini Veneno из «Тойоты». Вышло не очень

В плане дизайна у реплики и оригинального автомобиля есть некоторые схожие элементы, однако из-за особенностей машины-донора пропорции соблюдены неверно, окна и рамка лобового стекла не той формы, не похожи воздухозаборники, а сзади установлены слишком маленькие (и фэйковые) патрубки выпускной системы.