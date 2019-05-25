Тайцы попытались сделать Lamborghini Veneno из «Тойоты». Вышло не очень

В плане дизайна у реплики и оригинального автомобиля есть некоторые схожие элементы, однако из-за особенностей машины-донора пропорции соблюдены неверно, окна и рамка лобового стекла не той формы, не похожи воздухозаборники, а сзади установлены слишком маленькие (и фэйковые) патрубки выпускной системы.
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Настоящий Lamborghini Veneno, дебютировавший в 2013 году, выпустили ограниченным тиражом. Всего вышло пять купе и девять родстеров. Автомобиль оснащается 750-сильным двенадцатицилиндровым агрегатом объемом 6,5 литра.
Ранее реплику суперкара Lamborghini Aventador показали в Индии. Машина построена на базе старого седана Honda Accord. Как и у тайцев, автомобиль получился не очень похожим на оригинал.