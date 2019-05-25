Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:00

Тайцы попытались сделать Lamborghini Veneno из «Тойоты». Вышло не очень

За основу для реплики взяли родстер Toyota MR2

Тюнинг-ателье из Таиланда P.S. Modify Chonburi построило копию суперкара Lamborghini Veneno. При этом за основу для реплики был взят родстер Toyota MR2 третьего поколения. Фотографии своей работы фирма опубликовала в Фейсбуке.
Загрузка...

В плане дизайна у реплики и оригинального автомобиля есть некоторые схожие элементы, однако из-за особенностей машины-донора пропорции соблюдены неверно, окна и рамка лобового стекла не той формы, не похожи воздухозаборники, а сзади установлены слишком маленькие (и фэйковые) патрубки выпускной системы.

>
Reload
1 / 5

Настоящий Lamborghini Veneno, дебютировавший в 2013 году, выпустили ограниченным тиражом. Всего вышло пять купе и девять родстеров. Автомобиль оснащается 750-сильным двенадцатицилиндровым агрегатом объемом 6,5 литра.

Загрузка...

Ранее реплику суперкара Lamborghini Aventador показали в Индии. Машина построена на базе старого седана Honda Accord. Как и у тайцев, автомобиль получился не очень похожим на оригинал.

Источник: P.S. Modify Chonburi
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...