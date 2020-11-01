Культовая 53-летняя Toyota ушла с молотка за 72 миллиона рублей

Toyota 2000GT стала первой моделью японской марки, с которой концерн вышел на рынок спортивных автомобилей. Модель разрабатывали совместно с инженерами Yamaha, которые придумали обтекаемый дизайн кузова, а также доработали шестицилиндровый двигатель серийного Toyota Crown, увеличив отдачу силовой установки до 150 лошадиных сил. Вместе с модифицированным мотором работала пятиступенчатая «механика». Первую «сотню» купе набирает за 10 секунд. Максимальная скорость — 220 километров в час.
С 1967 по 1970 годы японские специалисты собрали всего 351 спорткар 2000GT. Из них всего 62 купе получили левое расположение руля и отправились в США. Один их таких экземпляров выставили на торги на аукционе. Первым владельцем спорткара был американский автогонщик Отто Линтон, который владел автомобилем на протяжении 30 лет. Модель долгое время оставалась самой быстрой машиной Японии и стоила дороже Jaguar E-Type, Porsche 911 и Chevrolet Corvette.
RM Sotheby's
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Последний владелец провел комплексную реставрацию купе в 2010-х годах: красный кузов и черный кожаный салон автомобиля привели в первозданный вид. Именно превосходным состоянием модели объясняется цена, которую заплатил частный коллекционер за уникальный 2000GT.
RM Sotheby's
Стоимость купе составила 912 000 долларов (примерно 72,4 миллиона рублей по текущему курсу), сделав данный экземпляр одним из самых дорогих автомобилей в истории Toyota.
В начале июля компания Toyota начала выпускать запчасти для модели 2000GT. В продаже есть все необходимое для реставрации: элементы коробки передач, запчасти для мотора и дифференциала.