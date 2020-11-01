Культовая 53-летняя Toyota ушла с молотка за 72 миллиона рублей

Toyota 2000GT стала первой моделью японской марки, с которой концерн вышел на рынок спортивных автомобилей. Модель разрабатывали совместно с инженерами Yamaha, которые придумали обтекаемый дизайн кузова, а также доработали шестицилиндровый двигатель серийного Toyota Crown, увеличив отдачу силовой установки до 150 лошадиных сил. Вместе с модифицированным мотором работала пятиступенчатая «механика». Первую «сотню» купе набирает за 10 секунд. Максимальная скорость — 220 километров в час.

С 1967 по 1970 годы японские специалисты собрали всего 351 спорткар 2000GT. Из них всего 62 купе получили левое расположение руля и отправились в США. Один их таких экземпляров выставили на торги на аукционе. Первым владельцем спорткара был американский автогонщик Отто Линтон, который владел автомобилем на протяжении 30 лет. Модель долгое время оставалась самой быстрой машиной Японии и стоила дороже Jaguar E-Type, Porsche 911 и Chevrolet Corvette.