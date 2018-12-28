Toyota покажет на CES «умные» интерьеры для беспилотников

Например, в ACES сиденья и ремни безопасности автоматически настраиваются в зависимости от положения глаз, позы и телосложения. Температура вокруг каждого пассажира постоянно контролируется, поэтому если кому-то станет холодно, то климатическая установка прогреет воздух только в определенной зоне. Интенсивность и цвет фоновой подсветки, а также распыляемый аромат зависит от цвета неба, скорости движения, тембра голоса пассажира и частоты его сердцебиения. Заснуть в пути не дадут вибрирующие кресла и музыкальные напоминания.