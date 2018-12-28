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11:49

Toyota покажет на CES «умные» интерьеры для беспилотников

Основой концепции ACES станет контроль эмоциональных и физиологических параметров человека

Поставщик автомобильных компонентов Toyota Boshoku представит на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе примеры организации внутреннего пространства беспилотников с четвертым и пятым уровнем автономности. Среди необычных технологий — климат-контроль, который регулирует температуру вокруг каждого пассажира, а также автоматическая настройка сидений в зависимости от позы и телосложения.

Предложенная Toyota Boshoku концепция называет Active Comfort Engaging Space (ACES). По сути, это набор технологических решений, способных контролировать физическое и эмоционально состояние пассажиров и задействовать при необходимости все органы чувств человека с помощью света, музыки, температуры, запаха или визуального контента.

Видео: Toyota Boshoku

Например, в ACES сиденья и ремни безопасности автоматически настраиваются в зависимости от положения глаз, позы и телосложения. Температура вокруг каждого пассажира постоянно контролируется, поэтому если кому-то станет холодно, то климатическая установка прогреет воздух только в определенной зоне. Интенсивность и цвет фоновой подсветки, а также распыляемый аромат зависит от цвета неба, скорости движения, тембра голоса пассажира и частоты его сердцебиения. Заснуть в пути не дадут вибрирующие кресла и музыкальные напоминания.

MOOX

Второй концепт — MOOX — это гибкое персональное пространство, которое может стать мобильным офисом или местом развлечений. Для этого будут использоваться распознавание голоса, превращающиеся в мониторы стеклянные панели и виртуальная реальность.

Экспозиция Kia под названием Space of Emotive Driving.

Компания Kia приедет на CES с аналогичными технологиями. Корейцы покажут систему R.E.A.D., которая использует искусственный интеллект для считывания биосигналов и анализа эмоционального состояния водителя, оптимизируя и персонализируя пространство в салоне автомобиля.

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