Toyota покажет на CES «умные» интерьеры для беспилотников

Предложенная Toyota Boshoku концепция называет Active Comfort Engaging Space (ACES). По сути, это набор технологических решений, способных контролировать физическое и эмоционально состояние пассажиров и задействовать при необходимости все органы чувств человека с помощью света, музыки, температуры, запаха или визуального контента.
Видео: Toyota Boshoku
Например, в ACES сиденья и ремни безопасности автоматически настраиваются в зависимости от положения глаз, позы и телосложения. Температура вокруг каждого пассажира постоянно контролируется, поэтому если кому-то станет холодно, то климатическая установка прогреет воздух только в определенной зоне. Интенсивность и цвет фоновой подсветки, а также распыляемый аромат зависит от цвета неба, скорости движения, тембра голоса пассажира и частоты его сердцебиения. Заснуть в пути не дадут вибрирующие кресла и музыкальные напоминания.
Второй концепт — MOOX — это гибкое персональное пространство, которое может стать мобильным офисом или местом развлечений. Для этого будут использоваться распознавание голоса, превращающиеся в мониторы стеклянные панели и виртуальная реальность.
Компания Kia приедет на CES с аналогичными технологиями. Корейцы покажут систему R.E.A.D., которая использует искусственный интеллект для считывания биосигналов и анализа эмоционального состояния водителя, оптимизируя и персонализируя пространство в салоне автомобиля.