Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas

Машины в этом исполнении получили контрастный черно-белый окрас. Предусмотрено два варианта: черный кузов с белыми вставками понизу, белыми полосками на бортах и такими же вставками на колесах, либо наоборот — белый кузов с черными элементами. При этом на задних стойках кузова и пятой двери кроссовера нанесены логотипы Adidas.

В свою очередь, Adidas в рамках коллаборации выпустит 1200 наборов одежды и обуви с логотипами C-HR. В их состав будут входить кроссовки Adidas Adizero Japan Boost, куртка Adidas Climalite и рюкзак на 30 литров.

В Таиланде кроссовер Toyota C-HR предлагается с двумя моторами на выбор: 140-сильным бензиновым двигателем 1.8 или гибридной силовой установкой на базе 98-сильного двигателя 1.8, работающего в паре с электромотором мощностью 72 силы.