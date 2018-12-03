Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:10

Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas

Adidas, в свою очередь, выпустит одежду и обувь с логотипами C-HR

На автосалоне в Таиланде компания Toyota представила кроссовер C-HR x Adidas — специальную версию, оформленную в духе спортивной одежды популярного бренда.

Машины в этом исполнении получили контрастный черно-белый окрас. Предусмотрено два варианта: черный кузов с белыми вставками понизу, белыми полосками на бортах и такими же вставками на колесах, либо наоборот — белый кузов с черными элементами. При этом на задних стойках кузова и пятой двери кроссовера нанесены логотипы Adidas.

В свою очередь, Adidas в рамках коллаборации выпустит 1200 наборов одежды и обуви с логотипами C-HR. В их состав будут входить кроссовки Adidas Adizero Japan Boost, куртка Adidas Climalite и рюкзак на 30 литров.

В Таиланде кроссовер Toyota C-HR предлагается с двумя моторами на выбор: 140-сильным бензиновым двигателем 1.8 или гибридной силовой установкой на базе 98-сильного двигателя 1.8, работающего в паре с электромотором мощностью 72 силы.

В России цены на кроссовер начинаются от 1 299 000 рублей. Предлагается два бензиновых двигателя на выбор: турбомотор 1.2 мощностью 115 лошадиных сил и двухлитровый «атмосферник» мощностью 148 сил. Первый доступен с механической коробкой или вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Но полный привод можно получить только с турбомотором в комбинации с вариатором.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...