Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas

Машины в этом исполнении получили контрастный черно-белый окрас. Предусмотрено два варианта: черный кузов с белыми вставками понизу, белыми полосками на бортах и такими же вставками на колесах, либо наоборот — белый кузов с черными элементами. При этом на задних стойках кузова и пятой двери кроссовера нанесены логотипы Adidas.
В свою очередь, Adidas в рамках коллаборации выпустит 1200 наборов одежды и обуви с логотипами C-HR. В их состав будут входить кроссовки Adidas Adizero Japan Boost, куртка Adidas Climalite и рюкзак на 30 литров.
В Таиланде кроссовер Toyota C-HR предлагается с двумя моторами на выбор: 140-сильным бензиновым двигателем 1.8 или гибридной силовой установкой на базе 98-сильного двигателя 1.8, работающего в паре с электромотором мощностью 72 силы.
В России цены на кроссовер начинаются от 1 299 000 рублей. Предлагается два бензиновых двигателя на выбор: турбомотор 1.2 мощностью 115 лошадиных сил и двухлитровый «атмосферник» мощностью 148 сил. Первый доступен с механической коробкой или вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Но полный привод можно получить только с турбомотором в комбинации с вариатором.