Toyota пересадит гостей Олимпиады в Токио на электрические шаттлы

В Toyota говорят о свободе передвижения и даже придумали для этого лозунг — Mobility for All (мобильность для всех). Обязанность обеспечить эту свободу и возложена на APM: 200 автомобильчиков будут перевозить спортсменов, гостей и обслуживающий персонал, но в приоритете будут пожилые люди, беременные женщины, семьи с маленьким детьми, а также люди с ограниченными возможностями. Помимо курсирования между местами проведения соревнований, шаттлы станут официальным транспортом Олимпийской деревни.