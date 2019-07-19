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11:16

Toyota пересадит гостей Олимпиады в Токио на электрические шаттлы

Автомобильчики APM станут официальным транспортом Игр

Компания Toyota показала мобильный шаттл, который будет возить участников и гостей Олимпиады 2020 и Паралимпийских игр в Токио. Электрокар называется APM (Accessible People Mover) и рассчитан на перевозку пяти пассажиров.

В Toyota говорят о свободе передвижения и даже придумали для этого лозунг — Mobility for All (мобильность для всех). Обязанность обеспечить эту свободу и возложена на APM: 200 автомобильчиков будут перевозить спортсменов, гостей и обслуживающий персонал, но в приоритете будут пожилые люди, беременные женщины, семьи с маленьким детьми, а также люди с ограниченными возможностями. Помимо курсирования между местами проведения соревнований, шаттлы станут официальным транспортом Олимпийской деревни.

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APM выглядит как небольшой автобус. Для удобства посадки автомобиль лишен внешних боковых панелей и дверей. Длина шаттла составляет 3,9 метра, ширина — около 1,6 метра, а высота — два метра. Заявлен запас хода в 100 километров и максимальная скорость 19 километров в час. В салоне APM могут разместиться пять пассажиров или два пассажира плюс человек на инвалидной коляске.

Ранее стало известно, что Toyota совместно с аэрокосмическим агентством JAXA ведет работу над луноходом. Прототип будет построен к 2022 году, а основой для него станет одна из серийных моделей.

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