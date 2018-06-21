В Европе будут продавать гибридную версию седана

Пульс

Toyota Camry вернется в Европу после 14-летнего перерыва

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21 июня 2018

В 2019 году Toyota вернет седан Camry на европейский рынок. Он заменит снятую с производства модель Avensis. Модель вернется в Европу после 14-летнего перерыва.

[Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota](https://motor.ru/testdrives/newcamrytest.htm)

Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota

Седан построен на новой модульной платформе TNGA. В Европе он будет продаваться исключительно в виде гибрида. Под капотом — 178-сильный бензиновый мотор A25A с комбинированным впрыском, работающий по циклу Аткинсона, плюс электромеханический вариатор THS-II c электромотором мощностью 120 лошадиных сил. Литий-ионная тяговая батарея установлена под задним сиденьем.

Машины будут поставляться из Японии, поскольку на тойотовском заводе в Санкт-Петербурге гибридная версия не выпускается. В самой Японии Toyota Camry тоже продается исключительно в виде гибрида.

Снятая с производства Toyota Avensis, на смену которой пришла Toyota Camry

Снятая с производства Toyota Avensis, на смену которой пришла Toyota Camry

Toyota Camry перестали продавать в Европе в 2005 году, когда ее вытеснила модель Avensis, разработанная специально для европейского рынка. Она была компактнее, имела три типа кузова (седан, универсал и лифтбек), и выпускалась на заводе в английском Дербишире.

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Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV10 (1991-1997)

Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV10 (1991-1997)

Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV20 (1997-2002)

Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV20 (1997-2002)

Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV30 (2002-2005)

Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV30 (2002-2005)

Но с тех пор машины D-класса заметно раздались в размерах, популярность дизелей снизилась, а продажи «Авенсиса» критически уменьшились — и было решено свернуть производство, заменив его на Camry. Теперь на заводе в Дербишире будут выпускать хэтчбек Auris нового поколения.

Параллельно с этим бренд Lexus, принадлежащий Тойоте, выводит на евроейский рынок седан Lexus ES, построенный на основе Camry. Он заменит заднеприводный седан Lexus GS.

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