Toyota Camry вернется в Европу после 14-летнего перерыва

В 2019 году Toyota вернет седан Camry на европейский рынок. Он заменит снятую с производства модель Avensis. Модель вернется в Европу после 14-летнего перерыва.

Седан построен на новой модульной платформе TNGA. В Европе он будет продаваться исключительно в виде гибрида. Под капотом — 178-сильный бензиновый мотор A25A с комбинированным впрыском, работающий по циклу Аткинсона, плюс электромеханический вариатор THS-II c электромотором мощностью 120 лошадиных сил. Литий-ионная тяговая батарея установлена под задним сиденьем.

Машины будут поставляться из Японии, поскольку на тойотовском заводе в Санкт-Петербурге гибридная версия не выпускается. В самой Японии Toyota Camry тоже продается исключительно в виде гибрида.

Снятая с производства Toyota Avensis, на смену которой пришла Toyota Camry

Toyota Camry перестали продавать в Европе в 2005 году, когда ее вытеснила модель Avensis, разработанная специально для европейского рынка. Она была компактнее, имела три типа кузова (седан, универсал и лифтбек), и выпускалась на заводе в английском Дербишире.

1/3 2/3 3/3 Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV10 (1991-1997) Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV20 (1997-2002) Camry прошлых поколений, продававшиеся в Европе: кузов XV30 (2002-2005)

Но с тех пор машины D-класса заметно раздались в размерах, популярность дизелей снизилась, а продажи «Авенсиса» критически уменьшились — и было решено свернуть производство, заменив его на Camry. Теперь на заводе в Дербишире будут выпускать хэтчбек Auris нового поколения.

Параллельно с этим бренд Lexus, принадлежащий Тойоте, выводит на евроейский рынок седан Lexus ES, построенный на основе Camry. Он заменит заднеприводный седан Lexus GS.