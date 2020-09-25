Посмотрите на Toyota Camry V40 в идеальном состоянии

В 75-секундном видеоролике блогер показал великолепное состояние японского седана. Кузов Camry не имеет ни единого скола и выглядит как новый. Салон автомобиля, выполненный из черной кожи и декорированный «под дерево», также сохранился в первозданном виде. Судя по одометру, пробег «Тойоты» составляет всего 5 007 километров.

Под капотом уникальной находки располагается один из самых надежных двигателей за всю историю марки — V6 3.5 мощностью 277 лошадиных сил (346 Нм). Легендарный агрегат-миллионник работает в паре с автоматической коробкой передач. Несмотря на то, что представительский класс располагает к размеренной езде, до «сотни» модель разгоняется за 7,4 секунды. Максимальная скорость – 230 километров в час.