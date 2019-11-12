Посмотрите на кортеж императора Японии и его роскошный кабриолет Toyota

Подробностей об эксклюзивном Century с открытым верхом немного: известно, что у кабриолета нет даже подъемной крыши, а заднее сиденье расположено выше, чтобы императора и его супругу было лучше видно. Подголовники передних кресел, отсутствующие на официальных снимках, на церемонии вернулись на свои места. Габариты кабриолета сравнимы с седаном: в длину «церемониальный» Century достигает 5340 миллиметров.