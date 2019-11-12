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13:22

Посмотрите на кортеж императора Японии и его роскошный кабриолет Toyota

Открытая версия Century существует в единственном экземпляре

© VOA News/Reuters
В Токио состоялась интронизация нового японского императора Нарухито. Для торжественного мероприятия компания Toyota построила специальную версию модели Century с открытым верхом — на публике уникальный автомобиль показан впервые.

Первоначально церемония интронизации была запланирована на 22 октября, но из-за тайфуна торжества пришлось перенести на минувшее воскресенье. Поприветствовать нового императора пришли десятки тысяч японцев — по данным правительства за проездом кортежа по улицам Токио наблюдали 119 тысяч человек.

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Фото: VOA News/Reuters

Подробностей об эксклюзивном Century с открытым верхом немного: известно, что у кабриолета нет даже подъемной крыши, а заднее сиденье расположено выше, чтобы императора и его супругу было лучше видно. Подголовники передних кресел, отсутствующие на официальных снимках, на церемонии вернулись на свои места. Габариты кабриолета сравнимы с седаном: в длину «церемониальный» Century достигает 5340 миллиметров.

Все Toyota Century приводит в движение 431-сильная гибридная силовая установка от Lexus LS 600h с пятилитровым V8 в основе. Купить седан непросто: ежегодный тираж модели — 50 экземпляров, а стартовая цена — 20 миллионов иен (около 11,7 миллиона рублей). Автомобиль считается статусным: его используют японские топ-менеджеры и политики.

Источник: VOA News, Reuters