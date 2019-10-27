«Заряженная» Toyota поступила в продажу как масштабная модель

Всё, что касается спортивной версии самого роскошного японского представительского автомобиля Toyota Century, до сих пор является тайной. Известно, что она обозначена аббревиатурой GRMN и до сих показывалась на публике лишь в двух экземплярах — белом и чёрном. Однако теперь стало известно, что этот невероятно редкий седан поступит в свободную продажу и его можно успеть приобрести — правда, в масштабе 1:18.