«Заряженная» Toyota поступила в продажу как масштабная модель

Всё, что касается спортивной версии самого роскошного японского представительского автомобиля Toyota Century, до сих пор является тайной. Известно, что она обозначена аббревиатурой GRMN и до сих показывалась на публике лишь в двух экземплярах — белом и чёрном. Однако теперь стало известно, что этот невероятно редкий седан поступит в свободную продажу и его можно успеть приобрести — правда, в масштабе 1:18.
Японская компания Kyosho выпустит масштабную модель Toyota Century GRMN тиражом в 700 экземпляров. Все они будут окрашены в белый цвет и сделаны с превосходным уровнем детализации: на игрушечных седанах можно рассмотреть мелкоячеистую сетку решётки радиатора и переднего бампера, чёрный аэродинамический обвес по периметру кузова и спойлер из углепластика на крышке багажника. Сквозь окна видно, что интерьер тоже полон мельчайших деталей.
Стоимость масштабной модели «заряженной» Toyota составляет 19 800 иен, или 11 666 рублей по текущему обменному курсу. Предположительно, «настоящая» Century GRMN оснащена гибридной силовой установкой из пятилитрового бензинового мотора V8 и электромотора суммарной мощностью более 420 лошадиных сил. Коробка передач — автоматическая, привод — полный, а пневматическая подвеска отличается от «гражданского» варианта. Седан обут в 19-дюймовые кованые диски BBS с шинами Yokohama Advan Sport V105.