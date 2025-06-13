Toyota перенесет в Китай разработку новых RAV4 и Highlander

Японская компания воспользуется техническими решениями партнёров

Новые Toyota RAV4 и Highlander будут разработаны в Китае. Портал IT Home выяснил, что автогигант намерен задействовать ресурсы китайских СП не только для развития линейки электромобилей bZ, но и для классических продуктов. Будущие модели RAV4, Highlander и Sienna намерены разработать совместно с партнёрами, выпускаться они будут на мощностях FAW-Toyota. Таким образом, китайские версии начнут сильнее отличаться от «глобальных».