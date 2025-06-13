Toyota перенесет в Китай разработку новых RAV4 и Highlander

Toyota перенесет в Китай разработку новых RAV4 и HighlanderЯпонская компания воспользуется техническими решениями партнёров
Китайская команда исследований и разработок Toyota будет децентрализована, то есть сможет принимать ряд решений (например, по поставщикам) без согласования с Токио. Также китайский филиал Toyota сможет опираться на единую систему управления персоналом, тогда как сейчас подразделения FAW-Toyota, GAC-Toyota, BYD-Toyota и отдел «цифровых» технологий Toyota IEM работают самостоятельно.
Инсайдеры цитируют неназванного представителя Toyota, который заявил: концерн не пойдёт на уступки в вопросах безопасности, соответствия тормозов, рулевого управления и батарей стандартам Toyota. Однако для уменьшения сроков разработки новых моделей Toyota передаст китайским партнёрам некоторые функции, связанные с интеллектуальными возможностями. Также будущие модели японской марки могут быть унифицированы по интерьеру и экстерьеру с решениями партнёров.
Без поддержки GAC, FAW и BYD разработка электромобилей заняла бы не менее трёх лет, а кроссовер bZ5 вышел на рынок всего за год. Toyota не одинока в решении доверять разработку и сборку китайским партнёрам: ранее аналогичное решение принял Volkswagen.