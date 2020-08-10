Автодом Toyota Chinook в стиле ретро пустят с молотка

В 1991 году кэмпер покрасили в коричневый оттенок Metallic Walnut и наклеили на кузов стикеры Chinook. Автодом получил 15-дюймовые стальные диски с хромированными колпаками, покрышки Wild Country Radial XTX Sport, усиленные передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, а подвеску приподняли на 76 миллиметров спереди и на 102 сзади.

В салоне установлены иная центральная консоль, сиденья Recaro от Supra 1985 года, а потолок и пол обиты ковровым покрытием. Из оборудования у Toyota Chinook – электрические стеклоподъёмники, часы JDM, радиоприёмник, рация и заводской кондиционер. Также имеется круиз-контроль, однако он вышел из строя.