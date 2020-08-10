Автодом Toyota Chinook в стиле ретро пустят с молотка

Toyota Chinook собрали по индивидуальному заказу в 1991 году. Для автодома позаимствовали шасси, 2,2-литровый двигатель, систему полного привода, пятиступенчатую механическую коробку передач и двухступенчатую раздаточную коробку от пикапа Toyota 4х4. Кэмпер активно эксплуатировался только первым владельцем, ещё в 90-х годах прошлого века. Потом машина простаивала годами, пока в 2018 году не попала в руки к новому хозяину. Но и он владел автодомом недолго и уже в конце 2019 года перепродал её другому человеку. Таким образом, к настоящему моменту Toyota Chinook сменила трёх владельцев и проехать чуть более 70 тысяч километров.
В 1991 году кэмпер покрасили в коричневый оттенок Metallic Walnut и наклеили на кузов стикеры Chinook. Автодом получил 15-дюймовые стальные диски с хромированными колпаками, покрышки Wild Country Radial XTX Sport, усиленные передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, а подвеску приподняли на 76 миллиметров спереди и на 102 сзади.
В салоне установлены иная центральная консоль, сиденья Recaro от Supra 1985 года, а потолок и пол обиты ковровым покрытием. Из оборудования у Toyota Chinook – электрические стеклоподъёмники, часы JDM, радиоприёмник, рация и заводской кондиционер. Также имеется круиз-контроль, однако он вышел из строя.
В жилой зоне установлен раскладывающийся L-образный диван и пара гамаков, а ещё одно спальное место оборудовано над кабиной. Столешницы и шкафы были изготовлены на заказ, установлена раковина из нержавеющей стали, варочная панель и складной обеденный столик. Бонусом будущий владелец получит папку с брошюрами и рекламными материалами Chinook.
Весной этого года на продажу выставили рестомод Chevrolet C30 образца 1983 года. Этот дом на колесах был построен для выставки SEMA и оснащен GM LS V8 с чугунным блоком, пневмоподвеской и жилым отсеком с ретродизайном. Его цена составила почти 180 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей).