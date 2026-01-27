Как модернизировали Toyota Coaster

Этот мотор пришёл на смену 2,8-литровому агрегату от пикапа Hilux (150 л.с., 420 Н·м), который устанавливался с 2023 года. Первоначально же, в 2016-м, Coaster оснащался 4,0-литровым дизелем Hino, но он был снят с производства из-за ужесточения экологических норм.

Также в обновлённой модели появились более эффективные 17-дюймовые вентилируемые дисковые тормоза на обеих осях. В салоне для пассажиров увеличили количество разъёмов USB-C для зарядки устройств.

Toyota Coaster — один из самых популярных автобусов среднего класса в мире. Его обновлённая версия в Японии стоит от 8,025 млн иен (примерно 4 млн рублей).

