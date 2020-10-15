Кроссовер на базе Toyota Corolla превзошёл на краш-тестах пикап Hilux

Для испытаний выбрали праворульную Corolla Cross таиландской сборки, укомплектованную 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. За безопасность отвечали семь подушек, системы АБС, ESP, автоматического торможения, контроля за движением по полосе и другие.
Как и в случае с Hilux, кроссовер разбили о барьер на скорости 64 километров в час и перекрытии 40 процентов (такое испытание проводит и европейский EuroNCAP). За этим последовал боковой удар о движущуюся тележку с деформируемым модулем.
Corolla Cross поставили следующие оценки: 33,01 балла из 36 возможных за безопасность передних пассажиров, 44,35 балла из 49 за безопасность детей и 14,50 балла из 18 за за безопасность детей. Общий результат 88,61 балла соответствует максимальным пяти звёздам.
Видео: ASEAN NCAP
Toyota Corolla Cross дебютировал в июле этого года. Кроссовер построен на упрощённом варианте модульной платформы TNGA-C с полузависимой задней подвеской, а по габаритам превосходит C-HR. В Таиланде цены на модель начинаются от 30,8 тысячи долларов (2,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России кроссовер не продаётся.