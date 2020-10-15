Кроссовер на базе Toyota Corolla превзошёл на краш-тестах пикап Hilux

Для испытаний выбрали праворульную Corolla Cross таиландской сборки, укомплектованную 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. За безопасность отвечали семь подушек, системы АБС, ESP, автоматического торможения, контроля за движением по полосе и другие.

Как и в случае с Hilux, кроссовер разбили о барьер на скорости 64 километров в час и перекрытии 40 процентов (такое испытание проводит и европейский EuroNCAP). За этим последовал боковой удар о движущуюся тележку с деформируемым модулем.