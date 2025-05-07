Ностальгия по «восьмидесятым»: представлен спортивный хэтчбек Toyota Corolla FX

«Спортивная» тема продолжается и в салоне — стандартные сиденья заменили на кресла с развитой боковой поддержкой и замшевыми вставками. В отделке кресел, руля, дверных панелей и кожуха коробки присутствует оранжевая строчка. За основу FX-версии взяли одну из самых доступных комплектаций SE, но ее список оснащения расширили за счет цифровой панели приборов (у обычного хэтча она аналоговая с экраном по центру) и беспроводной зарядки для смартфона.