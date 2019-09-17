Представлена «другая» Toyota Corolla

Седан и универсал оказались значительно меньше, чем предшественники, так как со сменой поколения японская Corolla «перебралась» на глобальную архитектуру TNGA (ранее модель базировалась на увеличенной «тележке» Yaris). Колесная база у всех трех вариантов – хэтчбека, четырехдверки и универсала – одинаковая и составляет 2640 миллиметров. В длину седан уменьшился на 135 миллиметров относительно Corolla предыдущего поколения, а универсал – на 155 миллиметров, а кроме того они стали уже на 35 и 45 миллиметров соответственно.