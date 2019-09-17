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11:24

Представлена «другая» Toyota Corolla

В Японии показали седан и универсал нового, двенадцатого поколения

Компания Toyota выводит на домашний японский рынок модель Corolla двенадцатого поколения в кузове седан и универсал. Новинка переехала на глобальную платформу TNGA, но по размерам отличается от глобальной модели.

Седан и универсал оказались значительно меньше, чем предшественники, так как со сменой поколения японская Corolla «перебралась» на глобальную архитектуру TNGA (ранее модель базировалась на увеличенной «тележке» Yaris). Колесная база у всех трех вариантов – хэтчбека, четырехдверки и универсала одинаковая и составляет 2640 миллиметров. В длину седан уменьшился на 135 миллиметров относительно Corolla предыдущего поколения, а универсал – на 155 миллиметров, а кроме того они стали уже на 35 и 45 миллиметров соответственно.

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В гамму двигателей вошли атмосферный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 140 лошадиных сил и турбомотор 1.2, отдача которого составляет 116 сил. Кроме того, доступна гибридная модификация, в состав которой входит 1.8, дефорсированный до 98 сил, и 72-сильный электромотора. Для такой версии предусмотрен опциональный электродвигатель (7,2 силы) на задней оси, причем такая конфигурация предлагается исключительно на японском рынке. Цены варьируются в диапазоне от 17,9 тысячи долларов за седан до 18,6 тысячи за универсал.

В России Toyota Corolla продается исключительно в кузове седан и с безальтернативной бензиновой «четверкой» объемом 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы, который сочетается с «механикой» либо вариатором. В страну седаны поставляются с турецкого завода Toyota и стоят от 1 173 000 до 1 700 000 рублей. По информации «Мотора», с начала года было продано 2986 экземпляров модели, в том числе 489 в августе.