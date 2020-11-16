Toyota представила грузопассажирскую версию электрического ProAce Verso

В списке оснащения есть всё самое необходимое. В том числе медиасистема с интеграцией смартфонов, бесключевой доступ, подогрев сидений и полный набор электронных помощников Toyota Safety Sense. Среди опций — климатическая установка, навигация, система мониторинга слепых зон и задняя широкоугольная камера.

Продажи Toyota ProAce Verso Electric в Европе начнутся в феврале 2021 года. Первые поставки запланированы на весну, а заказы начнут принимать уже в этом месяце. Цены пока не объявлены. Гарантия на батарею грузопассажирского электромобиля составляет 8 лет или 160 000 километров пробега, в то время как для развозного фургона заявлены 15 лет или один миллион километров пробега.