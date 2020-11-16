14:20

Toyota представила грузопассажирскую версию электрического ProAce Verso

Модель ProAce Verso Electric поступит в подажу в начале 2021 года

Алексей Носаченко
Пассажирский вэн Toyota ProAce Verso, близкий родственник моделей Citroen Spacetourer и Opel Zafira Life, получил электрическую версию. Она называется ProAce Verso Electric, и с февраля 2021 года будет продаваться в Европе в трех вариантах длины и четырех вариантах оснащения: Combi, Shuttle, Family и VIP.

Электрический Toyota ProAce Verso — аналог Peugeot e-Traveller и других моделей PSA на платформе EMP2. Вэн пригоден и для частного использования, и для коммерческих автопарков, а также компаний, оказывающих услуги по перевозке. Тяговая батарея здесь находится под полом, её емкость — 50 либо 75 киловатт-часов (опция). Но мотор один, мощность 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Пробег ProAce Verso Electric без подзарядки составляет 230–330 километров по циклу WLTP.

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По умолчанию на электрические фургоны ставят бортовые зарядные устройства на 7,4 киловатта, однако за доплату можно получить 11-киловаттный зарядник. С ним при подключении к 100-киловаттному терминалу младшая батарея полностью зарядится за 30 минут, а опциональная на 75 киловатт-часов — за 45 минут.

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В салоне Toyota ProAce Verso Electric можно разместить до девяти человек. Объем багажника в зависимостиот длины кузова варьируется от 280 до 1060 литров. Стандартная грузоподъёмность — тонна; опция для машин с батареей на 50 киловатт-часов — 1,2 тонны. При этом электрический фургон способен буксироваться прицеп массой до тысячи килограммов (при условии, что он оснащен тормозной системой).

В списке оснащения есть всё самое необходимое. В том числе медиасистема с интеграцией смартфонов, бесключевой доступ, подогрев сидений и полный набор электронных помощников Toyota Safety Sense. Среди опций — климатическая установка, навигация, система мониторинга слепых зон и задняя широкоугольная камера.

Продажи Toyota ProAce Verso Electric в Европе начнутся в феврале 2021 года. Первые поставки запланированы на весну, а заказы начнут принимать уже в этом месяце. Цены пока не объявлены. Гарантия на батарею грузопассажирского электромобиля составляет 8 лет или 160 000 километров пробега, в то время как для развозного фургона заявлены 15 лет или один миллион километров пробега.