Toyota представила грузопассажирскую версию электрического ProAce Verso

Электрический Toyota ProAce Verso — аналог Peugeot e-Traveller и других моделей PSA на платформе EMP2. Вэн пригоден и для частного использования, и для коммерческих автопарков, а также компаний, оказывающих услуги по перевозке. Тяговая батарея здесь находится под полом, её емкость — 50 либо 75 киловатт-часов (опция). Но мотор один, мощность 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Пробег ProAce Verso Electric без подзарядки составляет 230–330 километров по циклу WLTP.
По умолчанию на электрические фургоны ставят бортовые зарядные устройства на 7,4 киловатта, однако за доплату можно получить 11-киловаттный зарядник. С ним при подключении к 100-киловаттному терминалу младшая батарея полностью зарядится за 30 минут, а опциональная на 75 киловатт-часов — за 45 минут.
В салоне Toyota ProAce Verso Electric можно разместить до девяти человек. Объем багажника в зависимостиот длины кузова варьируется от 280 до 1060 литров. Стандартная грузоподъёмность — тонна; опция для машин с батареей на 50 киловатт-часов — 1,2 тонны. При этом электрический фургон способен буксироваться прицеп массой до тысячи килограммов (при условии, что он оснащен тормозной системой).
В списке оснащения есть всё самое необходимое. В том числе медиасистема с интеграцией смартфонов, бесключевой доступ, подогрев сидений и полный набор электронных помощников Toyota Safety Sense. Среди опций — климатическая установка, навигация, система мониторинга слепых зон и задняя широкоугольная камера.
Продажи Toyota ProAce Verso Electric в Европе начнутся в феврале 2021 года. Первые поставки запланированы на весну, а заказы начнут принимать уже в этом месяце. Цены пока не объявлены. Гарантия на батарею грузопассажирского электромобиля составляет 8 лет или 160 000 километров пробега, в то время как для развозного фургона заявлены 15 лет или один миллион километров пробега.