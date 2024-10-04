Toyota отложила выпуск нового кроссовера из-за падения спроса на электрокары

Toyota отложила выпуск нового кроссовера из-за падения спроса на электрокарыЯпонская марка присоединилась к числу производителей, замедляющих разработку «батарейных» машин
Трехрядный электрический кроссовер все же встанет на конвейер в Кентукки, но позже. Что же касается его премиального аналога под маркой Lexus, запланированного на 2030 год, то его передумали собирать в США. Вероятнее всего, эту модель будут возить из Японии.
В подготовку завода в Джорджтауне, штат Кентукки, к новому производству Toyota инвестировала 1,3 миллиарда долларов. Столько же ушло на наладку производства литий-ионных аккумуляторов в штате Северная Каролина, и еще 1,4 миллиарда — на модернизацию предприятия в Принстоне, штат Индиана, под сборку электромобилей.
При этом Toyota, ранее не отличавшаяся энтузиазмом по поводу повальной электрификации, планы по продажам электрокаров не меняет. В 2026 году производитель все еще надеется достигнуть отметки в полтора миллиона реализованных «батарейных» машин. Кроме этого, компания по-прежнему планирует поставить от пяти до семи электрокаров на конвейеры в США.
На фоне охлаждения рынка полный переход на электромобили и выпуск новых зеленых моделей откладывает все больше автопроизводителей. В их числе — Mercedes-Benz, Volvo, Bentley и Ford.