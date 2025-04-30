«Настоящие спорткары пахнут бензином и издают шум»: Акио Тойода

В то же время японская марка продолжает разработку батарейного спорткара FT-Se с двухмоторной силовой установкой. По слухам, полноприводное купе сможет разгоняться до «сотни» за три секунды при максимальной скорости в 250 километров в час. Глава компании подчеркнул, что Toyota продолжит сохранять баланс между новыми технологиями и классическими решениями, предлагая клиентам электрические и традиционные спорткары.