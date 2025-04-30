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Опубликовано 30 апреля 2025, 19:19
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«Настоящие спорткары пахнут бензином и издают шум»: Акио Тойода

Батарейные модели пока не вызывают большого энтузиазма
Президент концерна Toyota Акио Тойода заявил, что настоящие спорткары – это машины с ДВС. По словам руководителя японской компании, спортивные автомобили должны пахнуть топливом, а также издавать характерный шум при движении. При этом японская марка не отказывается от разработки батарейных машин. Однако из-за ограниченного запаса хода и длительной зарядки «зеленые» модели не вызывают достаточного энтузиазма.
«Настоящие спорткары пахнут бензином и издают шум»: Акио Тойода
© Toyota
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Акио Тойода считает, что в спорткары необходимо устанавливать традиционные двигатели, несмотря на развитие электрических технологий. По мнению главы Toyota, именно запах топлива и характерный звук работы мотора обеспечивает эмоциональную связь водителя с автомобилем.

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В то же время японская марка продолжает разработку батарейного спорткара FT-Se с двухмоторной силовой установкой. По слухам, полноприводное купе сможет разгоняться до «сотни» за три секунды при максимальной скорости в 250 километров в час. Глава компании подчеркнул, что Toyota продолжит сохранять баланс между новыми технологиями и классическими решениями, предлагая клиентам электрические и традиционные спорткары.

В начале марта компания Toyota сообщила, что подразделение GR не откажется от традиционных ДВС и «механики». Специалисты продолжат внедрять классические решения, несмотря на повсеместную электрификацию.

Источник:Automotive News
Автор:Анастасия Мельник
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#Toyota