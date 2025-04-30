«Настоящие спорткары пахнут бензином и издают шум»: Акио Тойода

«Настоящие спорткары пахнут бензином и издают шум»: Акио ТойодаБатарейные модели пока не вызывают большого энтузиазма
Акио Тойода считает, что в спорткары необходимо устанавливать традиционные двигатели, несмотря на развитие электрических технологий. По мнению главы Toyota, именно запах топлива и характерный звук работы мотора обеспечивает эмоциональную связь водителя с автомобилем.
В то же время японская марка продолжает разработку батарейного спорткара FT-Se с двухмоторной силовой установкой. По слухам, полноприводное купе сможет разгоняться до «сотни» за три секунды при максимальной скорости в 250 километров в час. Глава компании подчеркнул, что Toyota продолжит сохранять баланс между новыми технологиями и классическими решениями, предлагая клиентам электрические и традиционные спорткары.
В начале марта компания Toyota сообщила, что подразделение GR не откажется от традиционных ДВС и «механики». Специалисты продолжат внедрять классические решения, несмотря на повсеместную электрификацию.