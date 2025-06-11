Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород

Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водородЭто новая версия концепта 2023 года
В преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» компания Toyota показала новый водородный спортпрототип GR LH2 Racing Concept. Разница между ним и GR H2 Racing образца 2023 года — в использовании жидкого водорода. Экспериментировать с водородными ДВС японцы начали четыре года назад. С 2021-го водородная Corolla выступает в чемпионате ENEOS Super Taikyu Series, а в 2026 года водородные гиперкары начнут гоняться в WEC.
Главная сложность с водородной энергетикой — повышенные требования к конструкционным материалам и транспортировке. Как известно, водород охрупчивает некоторые металлы и активно утекает по всей цепочке поставок. Объемы потерь, по данным Hydrogen Insight, не поддаются измерению и по разным оценкам составляют от 0,2 до 20 процентов. Разумеется, как и любая новая технология, водородные ДВС дороже обычных — но есть и свои плюсы.
Водородный двигатель сохраняет все признаки классических ДВС, в частности звук и вибрации, но выделяет при этом на 90 процентов меньше углекислого газа. Нет необходимости разрабатывать всё «с нуля», как в случае с электромобилями, а смена агрегатного состояния водорода с газообразного на жидкое повышает энергоемкость, что приводит к увеличению запаса хода. Другая немаловажная деталь: машинам на жидком водороде не требуется громоздкая компрессорная станция, поэтому заправлять их можно прямо на пит-лейне.