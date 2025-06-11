Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород

Водородный двигатель сохраняет все признаки классических ДВС, в частности звук и вибрации, но выделяет при этом на 90 процентов меньше углекислого газа. Нет необходимости разрабатывать всё «с нуля», как в случае с электромобилями, а смена агрегатного состояния водорода с газообразного на жидкое повышает энергоемкость, что приводит к увеличению запаса хода. Другая немаловажная деталь: машинам на жидком водороде не требуется громоздкая компрессорная станция, поэтому заправлять их можно прямо на пит-лейне.