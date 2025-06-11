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Опубликовано 11 июня 2025, 15:22
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Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород

Это новая версия концепта 2023 года
Компания Toyota представила новую версию спортпрототипа на водороде. Он построен на базе GR010 Hybrid для суточных гонок, но вместо бензина потребляет жидкий водород. Подробностей пока нет, но в чемпионате FIA WEC водородные машины должны появиться в следующем году.
Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород
© Toyota
Алексей Носаченко
Алексей Носаченко

В преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» компания Toyota показала новый водородный спортпрототип GR LH2 Racing Concept. Разница между ним и GR H2 Racing образца 2023 года — в использовании жидкого водорода. Экспериментировать с водородными ДВС японцы начали четыре года назад. С 2021-го водородная Corolla выступает в чемпионате ENEOS Super Taikyu Series, а в 2026 года водородные гиперкары начнут гоняться в WEC.

Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород

© Toyota

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Главная сложность с водородной энергетикой — повышенные требования к конструкционным материалам и транспортировке. Как известно, водород охрупчивает некоторые металлы и активно утекает по всей цепочке поставок. Объемы потерь, по данным Hydrogen Insight, не поддаются измерению и по разным оценкам составляют от 0,2 до 20 процентов. Разумеется, как и любая новая технология, водородные ДВС дороже обычных — но есть и свои плюсы.

Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород

© Toyota

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Водородный двигатель сохраняет все признаки классических ДВС, в частности звук и вибрации, но выделяет при этом на 90 процентов меньше углекислого газа. Нет необходимости разрабатывать всё «с нуля», как в случае с электромобилями, а смена агрегатного состояния водорода с газообразного на жидкое повышает энергоемкость, что приводит к увеличению запаса хода. Другая немаловажная деталь: машинам на жидком водороде не требуется громоздкая компрессорная станция, поэтому заправлять их можно прямо на пит-лейне.

Источник:Toyota
Автор:Алексей Носаченко
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#Toyota
#Водородные автомобили