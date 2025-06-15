Toyota выпустит гибридное кросс-купе на базе нового RAV4

До дебюта новой Toyota Harrier ещё минимум два года, так что кое-какие коррективы могут быть внесены. Любопытно, что в Китае одноимённый кроссовер тоже есть, и по данным местных журналистов, разработку RAV4 для внутреннего рынка отдадут совместным предприятиям. На этом фоне ставка на турбомотор 1.5 может быть верной, ведь аналогичные агрегаты используют основные конкуренты.