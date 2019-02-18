Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

Будет предложено два двигателя: четырехцилиндровый дизель 2.8 модели 1GD и бензиновый V6 3.5 с непосредственным впрыском модели 7GR.

Cама по себе полукапотная компоновка — не внове для модели Hiace. В начале двухтысячных Toyota параллельно выпускала под одним названием две модели: бескапотный Hiace для рынков Японии, Азии, Ближнего Востока и России, а также полукапотный Hiace для Европы. Впрочем, последние продавались и в Японии: разные версии назывались Grand Hiace, Hiace Regius и Granvia.