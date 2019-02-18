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19:41

Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

Марка представила новые микроавтобусы и фургоны

Корпорация Toyota представила на Филиппинах новое поколение микроавтобусов и фургонов Hiace. Модель предназначена для зарубежных рынков. Прошлое поколение машины выпускалось в течение 15 лет.

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В отличие от знакомых россиянам машин предыдущих поколений, выполненных по бескапотной схеме, новинка имеет небольшой капот — это так называемая полукапотная схема.

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Длиннобазный микроавтобус с высокой крышей

В основе машины — совершенно новая платформа, выполненная по одним принципам с модульной архитектурой TNGA. Последняя используется сейчас на большинстве моделей концерна Toyota — от компактной «Короллы» до большого представительского седана Lexus LS.

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Новая Toyota Hiace будет выпускаться в виде цельнометаллического фургона или микроавтобуса с числом мест до семнадцати. Предусмотрено два размера кузова: короткобазный (3210 миллиметров) с крышей обычной высоты и длиннобазный (3860 миллиметров) с повышенной крышей.

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Будет предложено два двигателя: четырехцилиндровый дизель 2.8 модели 1GD и бензиновый V6 3.5 с непосредственным впрыском модели 7GR.

Cама по себе полукапотная компоновка — не внове для модели Hiace. В начале двухтысячных Toyota параллельно выпускала под одним названием две модели: бескапотный Hiace для рынков Японии, Азии, Ближнего Востока и России, а также полукапотный Hiace для Европы. Впрочем, последние продавались и в Японии: разные версии назывались Grand Hiace, Hiace Regius и Granvia.

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