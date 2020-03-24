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10:13

Toyota временно закроет пять автозаводов

На японских предприятиях бренда будет введен режим простоя

© Toyota
Лиза Будрина
Компания Toyota объявила о приостановке производства автомобилей на пять японских заводах в апреле. Причиной такого решения стала не пандемия коронавируса, из-за которой ранее закрылись большинство европейских предприятий, а резкое падение продаж, сообщает Automotive News.

В апреле прекратит работу предприятие в Хамуре, где налажен выпуск грузовиков Hino. С 3 по 7 апреля режим простоя будет введен на заводе в Такаоке, где собирают Corolla и RAV4, и на фабрике в Цуцуми – там производят «Приусы», гибридные Lexus ES и седаны Camry. Выпуск Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, 4Runner, Lexus GS и Lexus LX в Тахаре приостановят на неделю, с 3 по 10 апреля. В те же даты не будут выпускать Lexus CT, NX и UX в Кюсю.

В связи с остановкой конвейеров общий объем выпуска автомобилей Toyota сократится примерно на 36 тысяч штук. Вместе с тем японский бренд вводит временные ограничения на экспорт Toyota Prius и 4Runner, а также на ряд моделей Lexus.

По оценкам экспертов, в 2020 году рынок новых автомобилей обрушится – этот год станет худшим для автопроизводителей со времен кризиса 2008 года. Ранее сообщалось, что в феврале мировые продажи машин сократились на 19,9 процента, до 5,077 миллиона экземпляров. По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в мире составила 11,565 миллиона единиц, что на 14,8 процента меньше прошлогоднего результата за тот же период.

Источник: Toyota, Automotive News