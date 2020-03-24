Toyota временно закроет пять автозаводов

В апреле прекратит работу предприятие в Хамуре, где налажен выпуск грузовиков Hino. С 3 по 7 апреля режим простоя будет введен на заводе в Такаоке, где собирают Corolla и RAV4, и на фабрике в Цуцуми – там производят «Приусы», гибридные Lexus ES и седаны Camry. Выпуск Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, 4Runner, Lexus GS и Lexus LX в Тахаре приостановят на неделю, с 3 по 10 апреля. В те же даты не будут выпускать Lexus CT, NX и UX в Кюсю.

В связи с остановкой конвейеров общий объем выпуска автомобилей Toyota сократится примерно на 36 тысяч штук. Вместе с тем японский бренд вводит временные ограничения на экспорт Toyota Prius и 4Runner, а также на ряд моделей Lexus.