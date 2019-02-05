Toyota запустила сервис подписки на автомобили

Пользователям Kinto предложат два уровня подписки. Базовый Kinto One позволит в течение трех лет использовать одну из моделей Toyota. Сейчас в сервисе доступны Prius, Corolla Sport, Alphard, Vellfire и Crown, но осенью этого года моделей станет больше. Ежемесячный платеж для подписчиков Kinto One составляет от 46 100 до 99 тысяч иен (27,5-59 тысяч рублей).
На втором уровене Kinto Select можно получить доступ к шести моделям Lexus. Ежемесячный платеж в этом случае составит 180 тысяч иен или 107 тысяч рублей по текущему курсу. В сумму будет включена страховка, налог, расходы на регистрацию автомобиля, а также обслуживание.
Самым успешным сервисом подписки на автомобили на сегодняшний день считается Care by Volvo: за первые четыре месяца работы марке удалось продать через сервис запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.
Также программы подписки на автомобили существуют у компаний BMW и Mercedes-Benz
Программой предусмотрена подписку на машину и внесении ежемесячных платежей, в сумму которых уже включены налоги, страховка и техническое обслуживание. Обменять автомобиль на новый можно по истечении 12 месяцев. Подписка на S60 обойдется в 750 долларов в месяц (49 тысяч рублей), а на XC40 — 700 долларов (46 тысяч рублей).