Toyota запустила сервис подписки на автомобили

На втором уровене Kinto Select можно получить доступ к шести моделям Lexus. Ежемесячный платеж в этом случае составит 180 тысяч иен или 107 тысяч рублей по текущему курсу. В сумму будет включена страховка, налог, расходы на регистрацию автомобиля, а также обслуживание.

Самым успешным сервисом подписки на автомобили на сегодняшний день считается Care by Volvo: за первые четыре месяца работы марке удалось продать через сервис запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.