Обновленному Toyota Land Cruiser 70 досталась не очень современная мультимедиа

В числе других новшеств – два порта USB спереди, одна розетка на 12 В и дополнительный подстаканник для пассажира. Кроме того, предусмотрен отсек для смартфонов, который стал крупнее. На местном рынке Land Cruiser 70 можно купить с дизелем V8 объёмом 4,5 литра мощностью 205 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, который работает в тандеме с механической коробкой передач.

Цены на модель стартуют от 67,4 тысячи австралийских долларов (около 3,6 миллиона рублей по актуальному курсу). Линейка Land Cruiser 70 представлена трёх- либо пятидверным внедорожником и пикапом с однорядной либо двухрядной кабиной.