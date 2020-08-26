Обновленному Toyota Land Cruiser 70 досталась не очень современная мультимедиа

11:19
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Компания Toyota представила обновлённый Land Cruiser 70 для австралийского рынка: внедорожник, который выпускается на протяжении 36 лет, слегла изменился внутри и получил новую мультимедийную систему с 6,1-дюймовым дисплеем. Однако она проигрывает современным аналогам – например, не работает с Apple Carplay и Android Auto и не поддерживает цифровое радио.
В числе других новшеств – два порта USB спереди, одна розетка на 12 В и дополнительный подстаканник для пассажира. Кроме того, предусмотрен отсек для смартфонов, который стал крупнее. На местном рынке Land Cruiser 70 можно купить с дизелем V8 объёмом 4,5 литра мощностью 205 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, который работает в тандеме с механической коробкой передач.
Цены на модель стартуют от 67,4 тысячи австралийских долларов (около 3,6 миллиона рублей по актуальному курсу). Линейка Land Cruiser 70 представлена трёх- либо пятидверным внедорожником и пикапом с однорядной либо двухрядной кабиной.
Несмотря на преклонный возраст, модель пользуется стабильным спросом в Австралии: за прошлый год было продано более 10 тысяч экземпляров.