Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил более мощный дизель

С модернизацией отдача 2,8-литрового турбодизеля увеличилась на 27 лошадиных сил и теперь составляет 204 силы. Крутящий момент вырос на 50 Нм – до 500 Нм. Пару мотору составляет прежняя автоматическая трансмиссия.

Форсированный двигатель значительно улучшил динамические показатели Prado: на разгон с места до «сотни» обновленный внедорожник тратит 9,9 секунды – на три секунды меньше предшественника. Максимальная скорость осталась неизменной и составляет 175 километров в час.