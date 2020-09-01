Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил более мощный дизель

С модернизацией отдача 2,8-литрового турбодизеля увеличилась на 27 лошадиных сил и теперь составляет 204 силы. Крутящий момент вырос на 50 Нм – до 500 Нм. Пару мотору составляет прежняя автоматическая трансмиссия.
Форсированный двигатель значительно улучшил динамические показатели Prado: на разгон с места до «сотни» обновленный внедорожник тратит 9,9 секунды – на три секунды меньше предшественника. Максимальная скорость осталась неизменной и составляет 175 километров в час.
Фото: Toyota
В Европе внедорожник оснастили технологией Stop & Start, которая позволяет снизить выбросы углекислого газа и сократить расход в смешанном цикле до 7,0 литра на 100 километров пути.
Оснащение Land Cruiser Prado дополнила обновленная мультимедиа с более быстрым софтом и мультитач экраном. Система поддерживает интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.
Видео: Toyota
Еще одно новшество – комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0., включающий в себя адаптивный круиз-контроль и систему экстренного торможения, которая способна распознавать пешеходов в темное время суток.
Кроме этого, для Toyota Land Cruiser Prado стал доступен стайлинг-пакет Black Pack. Он включает в себя затемненную хромированную решетку радиатора, черные корпуса зеркал заднего вида, тонированные фары и рассеиватели для фонарей. Салон такого «Прадо» отличается особой черной отделкой центральной консоли и тоннеля.