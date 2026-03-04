Toyota Land Cruiser Prado оснастили мотором V12 и теперь продают

Владелец выставил на продажу 12-цилиндровую Toyota Land Cruiser Prado 70. Владелец праворульного внедорожника из Казахстана решил провести глубокий тюнинг своего автомобиля 1994 года выпуска. В результате машина обзавелась современным обвесом, светодиодной оптикой, 35-дюймовыми колёсами, а также новой подвеской, в которой появились выносные резервуары.