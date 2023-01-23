Toyota Motor инициировала первую отзывную кампанию в новом году

В России отзывают свыше 47 тысяч новых Toyota и Lexus. Росстандарт объявил о масштабной сервисной программе, которая затронет десять моделей японской корпорации, реализованных в нашей стране по официальным каналам с 28 ноября 2020 по настоящее время. В группе риска минивэны, седаны и внедорожники Toyota Hiace, Camry, Corolla, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, а также седаны, кроссоверы и внедорожники Lexus ES, LS, NX, GX и LX.