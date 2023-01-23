В России отзывают свыше 47 тысяч новых Toyota и LexusToyota Motor инициировала первую отзывную кампанию в новом году
В России отзывают свыше 47 тысяч новых Toyota и Lexus. Росстандарт объявил о масштабной сервисной программе, которая затронет десять моделей японской корпорации, реализованных в нашей стране по официальным каналам с 28 ноября 2020 по настоящее время. В группе риска минивэны, седаны и внедорожники Toyota Hiace, Camry, Corolla, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, а также седаны, кроссоверы и внедорожники Lexus ES, LS, NX, GX и LX.
Регулятор описал проблему на российских Toyota и Lexus так: из-за особенностей софта модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» есть вероятность некорректной работы системы в случае серьезной аварии. Автомобиль не сможет принять обратный вызов от диспетчера, а последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если неожиданно выключится зажигание.
Неисправность можно устранить, перепрограммировав модуль передачи данных «ЭРА-ГЛОНАСС». Владельцы 47 007 автомобилей Toyota и Lexus будут предупреждены о необходимости посетить сервис. Проверить, попадает ли ваша машина под отзывную кампанию, можно на сайте Росстандарта, выполнив поиск по VIN-номеру.
На прошлой неделе стало известно, что Toyota возобновила поставку запасных частей в Россию. Японская корпорация пошла на такой шаг ради «поддержки дилерской сети и защиты интересов российских потребителей». Пока официально поставляются не все запчасти, а «подсанкционные» компоненты ввозятся по схеме параллельного импорта.