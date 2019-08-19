Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:08

Toyota выпустила новый 10-местный минивэн. Он появится в России

Микроавтобус представляет собой люкс-версию Toyota Hiace нового поколения

© Toyota
Компания Toyota провела презентацию нового микроавтобуса повышенной комфортности. Минивэн получил имя Majesty и представляет собой роскошную модификацию Hiace – с богатым оснащением и дорогими отделочными материалами.

В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее «Альфарда». Внешне люкс-версию Hiace можно отличить по хромированной радиаторной решетке, другим бамперам и светодиодной оптике. В базовый набор опций входят девять подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, два кресла повышенной комфортности с электрорегулировками, подстаканниками и поддержкой для ног.

>
Reload
1 / 5

В отличие от обычного Hiace с максимально практичными материалами отделки, салон Majesty украшен деревянными вставками, сиденья обшиты кожей, а пол покрыт ворсом. Хотя новый минивэн может вместить до десяти пассажиров, для дальних поездок пригодны только три ряда сидений — две дополнительные откидывающиеся «скамейки» на «галёрке» комфортом не отличаются.

>
Reload
1 / 3

Конструктивное отличие от обычного «Хай-эйса» — пружинная задняя подвеска. Силовой агрегат тот же: под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель 1GD-FTV мощностью 163 лошадиные силы (420 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод — задний.

Пока Toyota Majesty продается только в Таиланде по цене от 1 799 000 до 1 999 000 бат (от 3,9 миллиона рублей до 4,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Российское представительство «Тойоты» начнет прием заявок на «люксовый» Hiace во второй половине сентября. Обычный Hiace у нас стоит как минимум 3 миллиона 43 тысячи рублей, а цены на Alphard стартуют с 4 миллионов 764 тысяч.

Источник: detikOto