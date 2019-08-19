Toyota выпустила новый 10-местный минивэн. Он появится в России

В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее «Альфарда». Внешне люкс-версию Hiace можно отличить по хромированной радиаторной решетке, другим бамперам и светодиодной оптике. В базовый набор опций входят девять подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, два кресла повышенной комфортности с электрорегулировками, подстаканниками и поддержкой для ног.
В отличие от обычного Hiace с максимально практичными материалами отделки, салон Majesty украшен деревянными вставками, сиденья обшиты кожей, а пол покрыт ворсом. Хотя новый минивэн может вместить до десяти пассажиров, для дальних поездок пригодны только три ряда сидений — две дополнительные откидывающиеся «скамейки» на «галёрке» комфортом не отличаются.
Конструктивное отличие от обычного «Хай-эйса» — пружинная задняя подвеска. Силовой агрегат тот же: под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель 1GD-FTV мощностью 163 лошадиные силы (420 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод — задний.
Пока Toyota Majesty продается только в Таиланде по цене от 1 799 000 до 1 999 000 бат (от 3,9 миллиона рублей до 4,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Российское представительство «Тойоты» начнет прием заявок на «люксовый» Hiace во второй половине сентября. Обычный Hiace у нас стоит как минимум 3 миллиона 43 тысячи рублей, а цены на Alphard стартуют с 4 миллионов 764 тысяч.