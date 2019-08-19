Toyota выпустила новый 10-местный минивэн. Он появится в России

Пока Toyota Majesty продается только в Таиланде по цене от 1 799 000 до 1 999 000 бат (от 3,9 миллиона рублей до 4,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Российское представительство «Тойоты» начнет прием заявок на «люксовый» Hiace во второй половине сентября. Обычный Hiace у нас стоит как минимум 3 миллиона 43 тысячи рублей, а цены на Alphard стартуют с 4 миллионов 764 тысяч.