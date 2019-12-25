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15:52

С конвейера сошел последний экземпляр Toyota Mark X

Модель выпускалась на протяжении 51 года

Toyota Mark X 2016-2019
Лиза Будрина
На японском заводе Toyota Motomachi в префектуре Айти собрали последний седан Mark X. Для модели устроили прощальное мероприятие, после которого она навсегда будет снята с производства.

Самый последний Mark X в исполнении Final Edition выкрашен в белый цвет и укомплектован 203-сильным «атмосферником» V6 объемом 2,5 литра. Продольно расположенный двигатель работает в тандеме с шестидиапазонной автоматической коробкой передач и задним приводом.

Модель продержалась на конвейере более полувека и сменила 11 поколений. Изначально она выпускалась под названием Toyota Mark II, а в 2004 году его сменили на Mark X. За 51 год собрали 6 518 000 экземпляров Mark II и 363 500 Mark X, причем 3,5 миллиона из них произвели на предприятии Toyota Motomachi. В разные годы в линейку входили седаны, универсалы и купе.

О том, что марка намерена отказаться от дальнейшего производства седана, стало известно весной этого года. Тогда сообщалось, что преемника у модели не будет, а исполнение Final Edition станет последним и будет стоить 3,3 миллиона иен (около 1,9 миллиона рублей).

Решение о прекращении выпуска Toyota Mark X в компании объяснили падением спроса на большие заднеприводные седаны на японском рынке.

Источник: Nippon.com