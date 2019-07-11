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14:49

Toyota променяла Corolla на новый кроссовер

Японский автопроизводитель отказался от производства «Короллы» на заводе в Алабаме в пользу другой модели

На совместном предприятии Toyota-Mazda в городе Хантсвилл, штат Алабама, планируется наладить выпуск новой модели сегмента SUV. Ранее предполагалось, что там будут собирать седаны Corolla.
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Речь идет о пока еще строящемся заводе Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS). Согласно заявлению компании, на мощностях этой площадки «будут создавать новый, пока еще не анонсированный внедорожник». Отказ от сборки «Короллы» автопроизводитель объяснил «меняющимися требованиями рынка и растущим спросом на легкие грузовики и внедорожники».

Можно предположить, что Toyota запустит сборку серийной версии одного из представленных ранее шоукаров FT-4X либо FT-AC. Первый показали в 2017 году и он представляет собой кроссовер-трансформер с необычной крышкой багажника. Она может открываться как целиком вверх, так и двумя створками нараспашку. Второй шоукар дебютировал в том же году. FT-AC это «приключенческий» кроссовер со съемными «противотуманками», которые можно использовать как фонари.

Что касается Mazda, то этот бренд также намерен производитель на новом заводе «кроссовер, который станет новичком на североамериканском рынке». Вероятно, подразумевается компактный CX-30, который был представлен в марте этого года и должен стать глобальной моделью. Известно, что новинка поступит в продажу в 2020 году, тогда как строительство MTMUS завершится только в 2021 году.

Источник: Toyota
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