Toyota променяла Corolla на новый кроссовер

Речь идет о пока еще строящемся заводе Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS). Согласно заявлению компании, на мощностях этой площадки «будут создавать новый, пока еще не анонсированный внедорожник». Отказ от сборки «Короллы» автопроизводитель объяснил «меняющимися требованиями рынка и растущим спросом на легкие грузовики и внедорожники».

Можно предположить, что Toyota запустит сборку серийной версии одного из представленных ранее шоукаров – FT-4X либо FT-AC. Первый показали в 2017 году и он представляет собой кроссовер-трансформер с необычной крышкой багажника. Она может открываться как целиком вверх, так и двумя створками нараспашку. Второй шоукар дебютировал в том же году. FT-AC – это «приключенческий» кроссовер со съемными «противотуманками», которые можно использовать как фонари.