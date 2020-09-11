Армейский внедорожник Toyota продают по цене нового Prado

Знаменитый военный внедорожник принадлежал японкой армии. Такие автомобили выпускали с 1995 по 2001 год. Mega Cruiser синего цвета оснащен однорядной кабиной и съемным мягким тентом, но дополнительно его можно оборудовать полностью закрытым металлическим кузовом.

Техническое оснащение Toyota Mega Cruiser включает блокировки всех трех дифференциалов (центрального и межколесных), полноуправляемое шасси и систему подкачки шин. Военный внедорожник «обут» в 17-дюймовые колеса черного цвета с резиной Yokohama. По словам продавца, за 20 лет автомобиль проехал всего 69 000 километров и находится в идеальном состоянии.