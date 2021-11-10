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11:14

Toyota показала водородный седан, который крупнее и роскошнее Camry

Рассекречена предсерийная Toyota Mirai — пятиметровый седан с запасом хода более 800 километров

© Toyota
Компания Toyota представила предсерийный прототип водородного седана Mirai второго поколения. С предшественником автомобиль объединяет только название и тип силовой установки; всё остальное подверглось пересмотру: изменилась и архитектура шасси, и тип привода, и целевая аудитория.

Нынешний водородный Toyota Mirai базируется на шасси Prius, имеет передний привод, оригинальный дизайн и ориентирован на экоактивистов. Новая модель переехала на модульную заднеприводную платформу TNGA-N для представительских седанов и получила модную внешность в духе Lexus. Главный инженер проекта обещает более драйверский характер модели и хочет, чтобы покупатели выбирали Mirai не только за «водяной» выхлоп, но и за другие достоинства.

По размерам новый Mirai крупнее Camry XV70: длина — 4975 миллиметров, ширина — 1885 миллиметров, высота — 1470 миллиметров. Колёсная база выросла до 2918 миллиметров. Интерьер выдержан в стиле современных Toyota: сенсорный 12,3-дюймовый экран мультимедиасистемы повёрнут к водителю, приборная панель цифровая, на центральном тоннеле есть беспроводная зарядка для мобильного телефона, а привычный селектор трансмиссии уступил место джойстику.

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Пока Toyota не сообщила характеристики новинки и не поделилась никакими техническими подробностями. Известно, что запас хода на одной заправке планируют повысить на 30 процентов благодаря увеличенным баллонам с водородом на борту и модернизированному электрохимическому генератору. Для Mirai текущего поколения заявленный пробег без дозаправки — 650 километров по циклу NEDC, значит, модель второго поколения способна проехать по меньшей мере 845 километров.

Более подробная информация о Toyota Mirai появится 24 октября на автосалоне в Токио. Производитель планирует запустить продажи модели на внутреннем рынке в конце 2020 года, а в 2021 году седан привезут в США и Европу.

Продажи первого «Мирая» довольно скромные: в Европе за прошлый, 2018 год, было продано всего 160 водородных седанов, а в США — 1700. Главный конкурент Toyota — Honda Clarity FCV.