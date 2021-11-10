Toyota показала водородный седан, который крупнее и роскошнее Camry

Нынешний водородный Toyota Mirai базируется на шасси Prius, имеет передний привод, оригинальный дизайн и ориентирован на экоактивистов. Новая модель переехала на модульную заднеприводную платформу TNGA-N для представительских седанов и получила модную внешность в духе Lexus. Главный инженер проекта обещает более драйверский характер модели и хочет, чтобы покупатели выбирали Mirai не только за «водяной» выхлоп, но и за другие достоинства.

По размерам новый Mirai крупнее Camry XV70: длина — 4975 миллиметров, ширина — 1885 миллиметров, высота — 1470 миллиметров. Колёсная база выросла до 2918 миллиметров. Интерьер выдержан в стиле современных Toyota: сенсорный 12,3-дюймовый экран мультимедиасистемы повёрнут к водителю, приборная панель цифровая, на центральном тоннеле есть беспроводная зарядка для мобильного телефона, а привычный селектор трансмиссии уступил место джойстику.