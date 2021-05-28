Toyota анонсировала премьеру загадочного кроссовера

Силуэт модели очерчен всего четырьмя линиями, которые обозначают развитые колесные арки, подоконную линию и крышу со спойлером-козырьком. Почти в точности такой же тизер Toyota показала летом прошлого года, когда анонсировала дебют кроссовера Corolla Cross.
Первым рынком для «Короллы»-кроссовера стал Таиланд, где он получил ценник на уровне CH-R. Позже модель появилась в Бразилии, а в ближайших планах – выход на рынки Индии и Австралии. Похоже, теперь Toyota решила расширить ее географию североамериканским рынком.
Toyota
Corolla Cross базируется на архитектуре TNGA-C, на которой построены Corolla and C-HR. По габаритам кроссовер занимает нишу между CH-R и RAV4, а его дорожный просвет составляет 161 миллиметр.
В зависимости от рынка вседорожник оснащается 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил либо двухлитровым атмосферным двигателем, который разработает как на бензине, так и на этаноле. Отдача – 169 либо 177 сил соответственно. Кроме этого, в гамме есть 122-сильная гибридная версия на базе мотора 1.8. Привод у Corolla Cross только передний, трансмиссия – вариатор.
Есть шанс, что Toyota Corolla Cross появится и в России. На прошлой неделе японский производитель получил патент на модель, но возможно, что документ оформлен для защиты ее дизайна от плагиата. По крайней мере, пока Toyota не раскрывала планов по выводу новинки на российский рынок.