Toyota анонсировала премьеру загадочного кроссовера

Силуэт модели очерчен всего четырьмя линиями, которые обозначают развитые колесные арки, подоконную линию и крышу со спойлером-козырьком. Почти в точности такой же тизер Toyota показала летом прошлого года, когда анонсировала дебют кроссовера Corolla Cross.

Первым рынком для «Короллы»-кроссовера стал Таиланд, где он получил ценник на уровне CH-R. Позже модель появилась в Бразилии, а в ближайших планах – выход на рынки Индии и Австралии. Похоже, теперь Toyota решила расширить ее географию североамериканским рынком.