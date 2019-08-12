Toyota позаботится о водителях, которые путают педали

Ожидается, что новый ассистент активной безопасности появится на серийных автомобилях в конце этого года. В первую очередь дополнительной защитой будут оснащаться гибриды Prius и Aqua, наиболее популярные у возрастной аудитории. Однако по желанию владельца функция может быть установлена на любой уже приобретенный современный автомобиль. Стартовая цена системы – менее 50 тысяч иен (около 31 тысячи рублей).

ДТП по вине пожилых людей — большая проблема для Японии. По данным Национального полицейского управления страны, в прошлом году по вине невнимательных водителей пенсионного возраста на дорогах погибли 460 человек. По меньшей мере 17 человек стали жертвами водителей, которые перепутали педали газа и тормоза. В мае 2019 года вопрос сокращения количества таких аварий поднимался на совещании с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.