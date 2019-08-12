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14:15

Toyota позаботится о водителях, которые путают педали

Японский концерн внедрит новую систему предотвращения ДТП

© Toyota
Компания Toyota разработала технологию активной безопасности, способную подстраховать водителей, которые путают педали газа и тормоза. Новая функция подавления мощности не позволит резко ускориться, если распознает впереди пешехода или велосипедиста. Защитная система будет доступна в качестве опции и рекомендована пожилым водителям старше 70 лет.

Ожидается, что новый ассистент активной безопасности появится на серийных автомобилях в конце этого года. В первую очередь дополнительной защитой будут оснащаться гибриды Prius и Aqua, наиболее популярные у возрастной аудитории. Однако по желанию владельца функция может быть установлена на любой уже приобретенный современный автомобиль. Стартовая цена системы менее 50 тысяч иен (около 31 тысячи рублей).

ДТП по вине пожилых людей — большая проблема для Японии. По данным Национального полицейского управления страны, в прошлом году по вине невнимательных водителей пенсионного возраста на дорогах погибли 460 человек. По меньшей мере 17 человек стали жертвами водителей, которые перепутали педали газа и тормоза. В мае 2019 года вопрос сокращения количества таких аварий поднимался на совещании с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Вполне вероятно, что инициатива Toyota — крупнейшего автопроизводителя страны — вынудит конкурентов разработать аналогичные системы. Средняя продолжительность жизни в Японии — более 84 лет. По этому показателю страна Восходящего солнца занимает первое место в мире, причем за последние 10 лет японцы стали жить на 3,5 года больше.

Источник: Japan News