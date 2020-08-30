Почти три четверти американцев (73 процента) в ходе проведённого информационно-аналитическим порталом TrueCar исследования признались в том, что из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений стали использовать свои автомобили не только для поездок по делам, но и для того, чтобы буквально сбежать от людей, с которыми они живут. Теперь американцы используют автомобили, чтобы побыть наедине, а 37 процентов жителей США сообщили, что во время карантина уходили в машину, чтобы спокойно поговорить по телефону.