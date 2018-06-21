Решение планируется использовать в автономных такси

Пульс

Toyota придумала беспилотник с велосипедными педалями

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21 июня 2018

Американское подразделение Toyota Motor Engineering & Manufacturing запатентовало систему подзарядки электромобилей от генератора с педальным приводом. Такое решение планируется использовать в беспилотных такси. Об этом сообщает AutoGuide.

[Хай-тек, который сделает машины лучше уже завтра](https://motor.ru/selector/futureinacar.htm)

Хай-тек, который сделает машины лучше уже завтра

Используя педальный узел, беспилотники смогут дольше оставаться на линии и реже отправляться на зарядную станцию. Стимулировать пассажиров самостоятельно подзаряжать батареи предполагается путем снижения стоимости проезда соразмерно выработанной энергии.

В прошлом году Toyota предложила использовать сложную систему зеркал, чтобы сделать передние стойки «прозрачными» для водителя, а также запатентовала специальный поддон, который позволит не терять мелкие предметы под сиденьями автомобиля.

Ранее компания Ford описала концепцию беспилотного транспортного средства с цилиндрическим салоном, похожим на карусель. По замыслу производителя, в центре пассажирского отсека установлен стол, вокруг которого расположены кресла. При этом пол может поворачиваться относительно базы машины.

В 2015 году Ford запатентовал несколько конфигураций салонов беспилотников: с трансформируемым диваном и креслами, частично убирающимися в переднюю панель.

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