У российского Toyota RAV4 появилась «стильная» версия

RAV4 Style доступен для заказа в двух модификациях: с мотором объёмом 2,0 литра в связке с вариатором либо с 2,5-литровым агрегатом в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. А за основу «стильный» версии взяли самую популярную у россиян комплектацию «Комфорт», на которую приходится 63 процента всех продаж RAV4.
Toyota
Кузов RAV4 Style выполнен в белом цвете с покрытием «перламутр», а крыша – в чёрном. В числе чёрных элементов внешнего декора – решётка радиатора, 18-дюймовые диски, корпуса наружных зеркал, накладки на переднем и заднем бампере, а также накладка специальной серии на двери багажника под фонарями и стеклом. Упомянутая комбинированная отделка интерьера доступна только для версии Style.
Фото: Toyota
С дебютом новой версии все варианты RAV4 теперь оснащаются мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю восемь дюймов, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. К системе можно подключить до пяти устройств.
В список оснащения RAV4 Style включены двухзонный климат-контроль, датчик дождя, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и круиз-контроль. Также доступен «зимний» пакет опций, а именно электрообогрев всей поверхности лобового стекла, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей, передних кресел и зеркал заднего вида, а также дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений.
Одновременно с расширением линейки RAV4 в России, Toyota выводит на домашний рынок ту же модель в исполнении Adventure Offroad package. В Японии новинку предложат с 171-сильным двигателем 2.0 и полным приводом, а основным отличием стал увеличенный на 10 миллиметров, до 210 миллиметров, дорожный просвет. RAV4 Adventure Offroad package оценили в 3 460 000 иен (2,58 миллиона рублей по актуальному курсу).