У российского Toyota RAV4 появилась «стильная» версия

С дебютом новой версии все варианты RAV4 теперь оснащаются мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю восемь дюймов, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. К системе можно подключить до пяти устройств.

В список оснащения RAV4 Style включены двухзонный климат-контроль, датчик дождя, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и круиз-контроль. Также доступен «зимний» пакет опций, а именно электрообогрев всей поверхности лобового стекла, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей, передних кресел и зеркал заднего вида, а также дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений.