Toyota построит однорукого робота с искусственным интеллектом

Автопроизводитель подписал договор о сотрудничестве с молодым разработчиком в сфере искусственного интеллекта и глубинного обучения сроком на три года. В рамках этого соглашения компании будут безвозмездно обмениваться наработками по проекту и без ограничений использовать технологии, созданные совместными усилиями.
Так, Toyota предоставит Preferred Networks несколько десятков базовых роботов, созданных на собственной платформе Human Support Robot 2012 года. Партнер же, в свою очередь, оснастит их своими технологиями.
Базовые роботы от «Тойоты» оснащены несколькими камерами и дисплеями, а также одной рукой. Они реагируют на голосовые команды и могут выполнять несложные задания, перемещаться по комнате благодаря камерам и датчикам, а также приносить предметы.
Компании намерены создать роботов-помощников, которые будут обладать искусственным интеллектом, а также смогут обучаться в процессе эксплуатации, чтобы точнее понимать запросы владельца.
Вполне возможно, что первые прототипы протестируют на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Японский автопроизводитель уже рассказал, что гостей будут встречать роботизированные талисманы Игр, которые смогут приветствовать болельщиков рукопожатием, другие роботы помогут людям с ограниченными возможностями, а третьи станут выполнять волонтерские задачи и помогать судьям.