Toyota построит однорукого робота с искусственным интеллектом

Автопроизводитель подписал договор о сотрудничестве с молодым разработчиком в сфере искусственного интеллекта и глубинного обучения сроком на три года. В рамках этого соглашения компании будут безвозмездно обмениваться наработками по проекту и без ограничений использовать технологии, созданные совместными усилиями.

Так, Toyota предоставит Preferred Networks несколько десятков базовых роботов, созданных на собственной платформе Human Support Robot 2012 года. Партнер же, в свою очередь, оснастит их своими технологиями.