Луноход Toyota назвали в честь внедорожника

Когда они будут пройдены, компании приступят к сборке итогового варианта Lunar Cruiser с кузовом длиной почти шесть метров, шириной 5,2 метра и высотой 3,8 метра. В кабине площадью 13 метров оборудуют жилой модуль с системой подачи воздуха, рассчитанный на двух астронавтов.

Полноразмерный Lunar Cruiser будет готов к отправке на спутник Земли в 2027 году.

Источник: Toyota