Луноход Toyota назвали в честь внедорожника

Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, имя, выбранное для лунохода, ассоциируется с «качеством, долговечностью и надежностью» – характеристиками, которыми обладает Land Cruiser.
Компании подписали соглашение о совместной работе над луноходом летом прошлого года, а в 2020 году началась полноценная разработка. Каждый элемент тестового прототипа Lunar Cruiser изготавливается при помощи симулятора, который проверяет поверхности на устойчивость к жару и давлению. Расположение оборудования в кабине также моделируют на компьютере.
Фото: Toyota
Тестовый прототип, который построят на базе одной из актуальных моделей Toyota, будет готов к 2022 году. Экспериментальный луноход получит уменьшенные габариты и подвергнется тщательным испытаниям на Земле.
Когда они будут пройдены, компании приступят к сборке итогового варианта Lunar Cruiser с кузовом длиной почти шесть метров, шириной 5,2 метра и высотой 3,8 метра. В кабине площадью 13 метров оборудуют жилой модуль с системой подачи воздуха, рассчитанный на двух астронавтов.
Полноразмерный Lunar Cruiser будет готов к отправке на спутник Земли в 2027 году.