Toyota установила рекорд по продажам и производству

Toyota установила рекорд по продажам и производствуКомпания впервые за долгое время вышла в плюс благодаря прекращению дефицита полупроводников
Компания Toyota выпустила и продала рекордное количество машин в июне. Глобальные продажи концерна, в который также входят Daihatsu Motor и Hino Motors, выросли в июне на девять процентов до 968 801 автомобиля, а объем производства — на 10 процентов. Вместе марки выпустили чуть более миллиона машин. Спрос вырос в Японии, Африке, Европе и Северной Америке, но заметно упал в Китае — на 13 процентов. Это объясняют нехваткой в гамме Toyota электрокаров, которые могли бы соперничать с дешевыми «батарейными» BYD.
Объемы производства в Китае в июне снизились еще сильнее, чем продажи, — на 18 процентов до 167 987 машин. Как пишет Bloomberg, Toyota на прошлой неделе сократила порядка тысячи рабочих местных заводов.
Что касается первого полугодия 2023 года, то Toyota, Daihatsu и Hino выпустили в общей сложности 5 627 437 автомобилей, увеличив темп на 10,3 процента. За пределами родины они произвели рекордное число машин — 3 525 210, что на 4,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Продать же за январь-июнь удалось 5 419 841 автомобиль (плюс 5,5 процента).
Toyota постепенно наращивает продажи электромобилей: за шесть месяцев Toyota и Lexus реализовали 46 171 такую машину, увеличив сбыт на 517 процента. Этого недостаточно для рынка Китая, где покупателям доступен большой ассортимент дешевых местных электрокаров. Также результат далек от плана продавать по 1,5 миллиона электромобилей ежегодно, который Toyota наметила к 2026 году.
Тем временем японское правительство решило ограничить экспорт автомобилей в Россию. С 9 августа страна запретить поставлять новые и подержанные машины с двигателем объемом более 1,9 литра, а также гибриды и электромобили. Эксперты предупреждают, что это повлечет резкий рост цен.