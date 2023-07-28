Toyota установила рекорд по продажам и производству

Объемы производства в Китае в июне снизились еще сильнее, чем продажи, — на 18 процентов до 167 987 машин. Как пишет Bloomberg, Toyota на прошлой неделе сократила порядка тысячи рабочих местных заводов.

Что касается первого полугодия 2023 года, то Toyota, Daihatsu и Hino выпустили в общей сложности 5 627 437 автомобилей, увеличив темп на 10,3 процента. За пределами родины они произвели рекордное число машин — 3 525 210, что на 4,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Продать же за январь-июнь удалось 5 419 841 автомобиль (плюс 5,5 процента).