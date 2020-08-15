За последние несколько месяцев сразу несколько крупных автопроизводителей объявили о прекращении выпуска седанов с одновременным расширением линейки кроссоверов. Однако Toyota не собирается отказываться от седанов, потому что считает, что у них ещё есть будущее, причём более чем позитивное. Вице-президент по маркетингу американского подразделения Toyota Синтия Тенхаус заявила, что по итогам 2020 года объём продаж новых седанов в США составит около четырёх миллионов автомобилей. В столь благоприятных условиях отсутствия конкуренции Toyota готова захватить большую часть этого рынка — не менее 750 тысяч экземпляров.
Согласно статистике компании Toyota, в прошлом году примерно треть владельцев седанов японской марки совершили повторную покупку и остались преданными именно этому типу кузова. «Это определённо тот самый рыночный сегмент, в котором мы хотели бы присутствовать», — утверждает Тенхаус. На протяжении последних 18 лет Toyota Camry остаётся самым продаваемым новым легковым автомобилем в США, причём популярность модели с начала текущего года и до февраля, когда страну охватила пандемия, выросла на 12,5 процентов. Популярность гибридной версии Camry выросла и вовсе на 16,2 процента.