За последние несколько месяцев сразу несколько крупных автопроизводителей объявили о прекращении выпуска седанов с одновременным расширением линейки кроссоверов. Однако Toyota не собирается отказываться от седанов, потому что считает, что у них ещё есть будущее, причём более чем позитивное. Вице-президент по маркетингу американского подразделения Toyota Синтия Тенхаус заявила, что по итогам 2020 года объём продаж новых седанов в США составит около четырёх миллионов автомобилей. В столь благоприятных условиях отсутствия конкуренции Toyota готова захватить большую часть этого рынка — не менее 750 тысяч экземпляров.