Toyota выпустит беспилотник с пассажирами на оживленные улицы

Беспилотник P4, который запустят в Токио, построен на базе Lexus LS пятого поколения. Ему предстоит ездить в сложных условиях: большое количество пешеходов, сложный трафик, высотная застройка. Однако совсем без водителя автомобиль не останется – за рулем будет сидеть человек для подстраховки, чего требует местный закон. С июля по сентябрь в эксперименте смогут принять участие местные жители. Для этого им нужно будет зарегистрироваться, а затем пройти отбор.