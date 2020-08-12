Стали известны цены «ночной» версии Toyota Sequoia

Toyota Sequoia Nightshade Edition получила новый стайлинг пакет, который включает в себя затемненную радиаторную решетку, черные ручки и корпуса наружных зеркал. Помимо этого внедорожник получил хромированное обрамление кузова и противотуманных фар, а также темный шильдик и черные диски. Спецсерия будет доступна в цветах Midnight Black, Magnetic Grey или Blizzard Pearl. Салон особой версии выполнен из черной кожи, которая дополняет образ модели.