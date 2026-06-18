Опубликовано 18 июня 2026, 10:411 мин.
Toyota соберет российских дилеров на закрытой встрече в Таиланде
Toyota проведет трехдневную встречу с российскими дилерами в Таиланде. Японский автоконцерн Toyota проведет очередную закрытую встречу с российскими дилерами. Мероприятие продлится три дня и пройдет в Таиланде, сообщил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в своем Telegram-канале.
© Toyota
«Toyota ждет дилеров на 3-х дневную встречу в Тайланде», — написал Мосеев.
Напомним, Toyota остановила выпуск автомобилей в России и прекратила экспорт готовых машин в страну весной 2022 года. Тогда в компании объяснили это проблемами с поставками комплектующих и сбоями в производственных цепочках и экспортных каналах.
Завод в Санкт-Петербурге, открытый в конце 2007 года и выпускавший модели Camry и RAV4, проработал до марта 2022 года. На тот момент Toyota присутствовала на российском рынке более 20 лет: московское представительство открылось в 1998 году, а официальный старт деятельности «Тойота Мотор» в России был дан в апреле 2002 года.
Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.
Источник:Telegram-канал Олега Мосеева
Автор:Алексей Морозов
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