Toyota соберет российских дилеров на закрытой встрече в Таиланде

«Toyota ждет дилеров на 3-х дневную встречу в Тайланде», — написал Мосеев.

Напомним, Toyota остановила выпуск автомобилей в России и прекратила экспорт готовых машин в страну весной 2022 года. Тогда в компании объяснили это проблемами с поставками комплектующих и сбоями в производственных цепочках и экспортных каналах.

Завод в Санкт-Петербурге, открытый в конце 2007 года и выпускавший модели Camry и RAV4, проработал до марта 2022 года. На тот момент Toyota присутствовала на российском рынке более 20 лет: московское представительство открылось в 1998 году, а официальный старт деятельности «Тойота Мотор» в России был дан в апреле 2002 года.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.