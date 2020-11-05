Toyota анонсировала дебют новой Supra в кузове «тарга»

Остальные Toyota Supra GR для американского шоу SEMA подготовлены для дрифта. Белое купе от GReddy Performance выделяется оригинальным обвесом, но и изменений по технике достаточно: место штатной автоматической трансмиссии заняла 6-скоростная секвентальная коробка передач, радиатор «переехал» назад, у 3,0-литровой «шестёрки» заменены турбонагнетатели, выпускная система и топливный бак.

Жёлтый спорткар от Papadakis Racing доработан ещё сильнее: после замены турбонагнетателей, топливной системы, шатунов, поршневых колец, впуска и выпуска с двигателя сняли 1047 лошадиных сил и 1231 Нм, то есть относительно заводской версии отдачу увеличили в 2,5 раза.