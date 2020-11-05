Toyota анонсировала дебют новой Supra в кузове «тарга»

Визуализация Toyota и комментарии инженеров позволяют сделать вывод, что Supra GR в кузове «тарга» получит двухсекционный жёсткий верх из композитных материалов, который будет помещаться в багажнике. Жёсткость кузова будет увеличена, стойка — усилена, а сзади у спорткара появится большое антикрыло.
Фото: Toyota Supra Papadakis Racing
Остальные Toyota Supra GR для американского шоу SEMA подготовлены для дрифта. Белое купе от GReddy Performance выделяется оригинальным обвесом, но и изменений по технике достаточно: место штатной автоматической трансмиссии заняла 6-скоростная секвентальная коробка передач, радиатор «переехал» назад, у 3,0-литровой «шестёрки» заменены турбонагнетатели, выпускная система и топливный бак.
Жёлтый спорткар от Papadakis Racing доработан ещё сильнее: после замены турбонагнетателей, топливной системы, шатунов, поршневых колец, впуска и выпуска с двигателя сняли 1047 лошадиных сил и 1231 Нм, то есть относительно заводской версии отдачу увеличили в 2,5 раза.
Оба дрифт-кара Toyota выступят на этапе Formula Drift в Калифорнии 20-22 ноября. Supra GR в кузове «тарга» может так и остаться в статусе прототипа, ведь двухдверку Z4 с мягкой крышей и теми же агрегатами уже выпускает партнёр Toyota — компания BMW.