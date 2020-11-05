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Toyota анонсировала дебют новой Supra в кузове «тарга»

Спорткар со съёмным верхом покажут на онлайн-выставке SEMA360

© Официальный рендер Toyota Supra GR с открытым верхом
Сергей Ильин
Компания Toyota анонсировала дебют новой Supra GR с кузовом типа «тарга». Версия со съёмной крышей пока существует только на компьютерных рендерах, но концепция новинки уже раскрыта. Прототип обещают показать на шоу SEMA, но серийное производство открытой Supra GR не подтверждено.

Визуализация Toyota и комментарии инженеров позволяют сделать вывод, что Supra GR в кузове «тарга» получит двухсекционный жёсткий верх из композитных материалов, который будет помещаться в багажнике. Жёсткость кузова будет увеличена, стойка — усилена, а сзади у спорткара появится большое антикрыло.

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Фото: Toyota Supra Papadakis Racing

Остальные Toyota Supra GR для американского шоу SEMA подготовлены для дрифта. Белое купе от GReddy Performance выделяется оригинальным обвесом, но и изменений по технике достаточно: место штатной автоматической трансмиссии заняла 6-скоростная секвентальная коробка передач, радиатор «переехал» назад, у 3,0-литровой «шестёрки» заменены турбонагнетатели, выпускная система и топливный бак.

Жёлтый спорткар от Papadakis Racing доработан ещё сильнее: после замены турбонагнетателей, топливной системы, шатунов, поршневых колец, впуска и выпуска с двигателя сняли 1047 лошадиных сил и 1231 Нм, то есть относительно заводской версии отдачу увеличили в 2,5 раза.

Оба дрифт-кара Toyota выступят на этапе Formula Drift в Калифорнии 20-22 ноября. Supra GR в кузове «тарга» может так и остаться в статусе прототипа, ведь двухдверку Z4 с мягкой крышей и теми же агрегатами уже выпускает партнёр Toyota — компания BMW.