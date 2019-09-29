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19:59

Агрессивный обвес для новой Toyota Supra покажут на закрытой выставке

Японское ателье Artisan Spirits поделилось изображениями тюнинг-пакета Black Label

© Artisan Spirits
Японский производитель автомобильных компонентов — фирма Artisan Spirits — разместила на официальном сайте первые снимки тюнинг-кита для новой Toyota Supra. Мировой дебют аэродинамического комплекта состоится через два месяца на ежегодной выставке закрытого типа SEMA-2019 в американском Лас-Вегасе.

По традиции Artisan Spirits, пакет улучшений получил собственное имя Black Label. Дизайнеры японской фирмы разработали новый передний сплиттер, боковые пороги, воздуховоды для заднего бампера, спортивный диффузор и крупный спойлер на крышке багажника. В отличие от заводского тюнинг-пакета Toyota Racing Development с аналогичными деталями, запасные части Artisan Spirits более компактные и могут быть выполнены из разных материалов.

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По вкусу клиента обвес Artisan Spirits может быть сделан из стекловолокна или карбона. Пять элементов из стекловолокна обойдутся японскому покупателю в 380 тысяч иен (около 228 тысяч рублей по текущему курсу), а соответствующие детали в углероде оцениваются в 642 тысячи иен (около 384 тысяч рублей по текущему курсу).

Российские покупатели новой «Супры» едва ли будут тратиться на обвес: квота спорткаров для нашей страны на 2019 год состоит всего из 22 автомобилей, так что примелькаться на наших дорогах самые быстрые серийные «Тойоты» не успеют. Рублёвые цены на Toyota Supra стартуют с отметки в 5 миллионов 534 тысячи рублей.

Источник: artisanspirits.co.jp