Агрессивный обвес для новой Toyota Supra покажут на закрытой выставке

По вкусу клиента обвес Artisan Spirits может быть сделан из стекловолокна или карбона. Пять элементов из стекловолокна обойдутся японскому покупателю в 380 тысяч иен (около 228 тысяч рублей по текущему курсу), а соответствующие детали в углероде оцениваются в 642 тысячи иен (около 384 тысяч рублей по текущему курсу).